Paarsgroen is nog niet in kannen en kruiken: Ecolo is “niet enthousiast” TT

11 juli 2019

10u36

Bron: Belga 5 De Franstalige groenen zijn nog niet zeker of ze wel in een Waalse regering met MR en PS willen stappen. Dat zei Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet in De Ochtend op Radio 1. "Als de twee beste vijanden die PS en MR zijn samenwerken tegen ons, en wij voelen dat ze niet eerlijk zijn, dan zal het zonder ons zijn." Ook volgens co-voorzitter Jean-Marc Nollet blijft het afwachten.

Na de onderhandelingen tussen PS en Ecolo over een minderheidsregering gaat de Waalse formatie nu een nieuwe fase in. Hun 'klaprooscoalitie' is door PVDA, cdH en MR afgeschoten, en dus nodigden de socialisten ook de MR uit om onderhandelingen op te starten. Derde partner Ecolo, die nu mathematisch eigenlijk overbodig is geworden, besliste gisterenavond laat om daarop in te gaan.

Maar dat is niet helemaal van harte, liet het groene Kamerlid Georges Gilkinet vanochtend merken. "Dit was geen gemakkelijke keuze voor ons. De meningen waren verdeeld en het was niet zo simpel. Enthousiast zijn we niet, we zijn verantwoordelijk, dat is het beste woord."



Paarsgroen is dus nog niet in kannen en kruiken wat Ecolo betreft. "We gaan een verkennend gesprek voeren met PS en MR op basis van de klaproosnota die we met de PS en het maatschappelijk middenveld hebben geschreven. Dat zal misschien tot een regering leiden, maar als het is om 'business as usual' te doen, dan zal het zonder ons zijn, dat is duidelijk", aldus Gilkinet.

"Vrij diepe verschillen”

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet zei vanochtend op de RTBF-radio min of meer hetzelfde. Gesprekken opstarten betekent nog niet hetzelfde als in een regering stappen, waarschuwde hij. Nollet roept de liberalen op met eigen voorstellen rond de klaproosnota te komen, "en dan zullen we zien of er een weg is".

Aftredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) erkende dat de onderhandelingen "niet gemakkelijk zullen worden". "Er zijn vrij diepe verschillen op een aantal punten. Maar we vinden elkaar in andere thema's", zei hij op Bel-RTL. "Laten we constructief zijn."

Federaal is Ecolo bereid in een regering te stappen, "maar niet tegen elke prijs", zei Gilkinet nog. "We willen onderhandelen over klimaat, over de strijd tegen armoede en over politieke vernieuwing. We gaan niet in een regering zitten om erin te zitten, dat is niet onze visie op politiek." Gilkinet herhaalde dat zijn partij niet in een regering wil stappen met de N-VA. "Onze waarden zijn tegenovergesteld.”