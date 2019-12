Exclusief voor abonnees

Paars-groen is te krap, paars-geel is dood en begraven, maar hoe valt dit circus te stoppen: “Een deadline als drukkingsmiddel, daar zouden we bij gebaat zijn”

Sven Spoormakers

13 december 2019

12u40

24

Paul Magnette rekende gisteren af met de N-VA, nadat Bart De Wever wild om zich heen schopte. De MR sprak zich nu ook uit: regeren met de N-VA willen ze niet. En in dat wespennest moet informateur Joachim Coens, kersvers CD&V-voorzitter, bestuderen of een paars-groen-oranje regering wél kan. Zijn missie, samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, duurt tot 20 december. Is er dan geen zicht op een regering, moet koning Filip nog meer eens iets bedenken. Want een deadline, nee, die hebben politici niet - ook niet na het wereldrecord regering-vormen van 2010. “Een deadline als drukkingsmiddel, daar zouden we bij gebaat zijn”, meent politicoloog Dave Sinardet (VUB).