Paars-groen in Wallonië is een feit: PS, MR en Ecolo keuren regeerakkoorden goed HR

12 september 2019

23u39

Bron: Belga 0 Binnenland Wallonië en de Franse Gemeenschap krijgen een paars-groene regering. De partijcongressen van PS, MR en Ecolo hebben donderdagavond de regeerakkoorden die begin deze week gesloten werden goedgekeurd. De namen van de ministers zullen vrijdag bekendgemaakt worden. Dan moeten ze immers de eed afleggen in het Waals Parlement.

Bij PS en MR was de goedkeuring quasi unaniem en dus ook snel achter de rug. Op Ecolo was het langer wachten: de basis van de partij is doorgaans kritischer en moest alle ruimte krijgen om de nodige vragen te stellen aan de partijtop en de onderhandelaars. Maar ook de groene leden schaarden zich in groten getale achter het akkoord.

Na de stemming over het akkoord is de vergadering bij Ecolo opgeschort. De partijtop moet nog finaal overleggen met de coalitiepartners over de verdeling van de ministerportefeuilles. Bij Ecolo moeten de leden ook stemmen over wie minister wordt. Bij PS en MR ligt die beslissing bij de voorzitter.

Er wordt al volop gespeculeerd over wie minister wordt. De PS mag de Waalse minister-president leveren, maar of dat voorzitter Elio Di Rupo wordt, is de grote vraag. De MR zou de minister-president van de Franse Gemeenschap mogen leveren. Dat zou Pierre-Yves Jeholet worden, nu nog Waals minister van Economie. Huidig Waals minister-president Willy Borsus (MR) zou de nummer twee van de Waalse regering worden.

Bij Ecolo heeft Stéphane Hazée, de voorbije jaren fractieleider in het Waals Parlement, alvast bevestigd dat hij geen minister wordt.