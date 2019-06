Paardenkoetsen Oostende blijven op stal door hitte, in Brugge blijven ze wel actief SVM

23 juni 2019

16u51

Het Oostendse stadsbestuur heeft samen met bevoegd schepen Hina Bhatti beslist om de paardenkoetsen vanaf morgen niet meer te laten uitrijden. De maatregel geldt zolang de warme temperaturen aanhouden. In Brugge blijven de paardenkoetsen wel actief.

Met de zomer voor de deur komt er een totaalverbod op uitrijden voor koetsen in Oostende vanaf 28 graden. Die regel treedt al in werking vanaf morgen. "Zolang de temperaturen te hoog zijn, blijven de paarden beter op een schaduwrijke plaats, op stal of in de weide", vertelt Bhatti.

In Brugge blijven de koetsen wel rijden. Dit weekend werd de mailbox van burgemeester Dirk De fauw en schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis nochtans nog overstelpt met e-mails met de vraag om de paardenkoetsen te verbieden tijdens de hitte van de komende dagen.

“Duidelijke afspraken”

De burgemeester weigerde op dit verzoek in te gaan. "Met de koetsiers werden duidelijke afspraken gemaakt en het Brugse politiereglement is bijzonder streng wat betreft de rusttijden die door de uitbaters van de koetsen moeten worden gerespecteerd", aldus De fauw.

In dat reglement staat onder meer dat de paarden voldoende water, voeding en rusttijd moeten krijgen. Ook moeten koetsiers op warme dagen stapvoets rijden. De paarden krijgen na een dag werken ook minstens één dag rust.