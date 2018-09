Paardenbeul slaat toe in Gingelom: veulen bloedt dood TTR

12 september 2018

09u11

Bron: Het Belang van Limburg 38 In het Limburgse Gingelom is een veulen gestorven na een aanval door een beul. De dader sneed in de nacht van maandag op dinsdag de halsslagader over van een merrie, die amper een jaar oud was. Dat schrijft 'Het Belang van Limburg' vandaag.

De eigenaar van het paard werd gisteren verwittigd door een landbouwer die het dode dier aantrof in de wei. “Overal hing er bloed. Aan de draad, in de weide, tot in de drinkbakken toe. Daar zat zelfs meer bloed dan water in. Het is eigenlijk nog een geluk dat de dader de halsslagader overgesneden heeft. Daardoor heeft het dier niet heel lang moeten afzien en is het doodgebloed”, zegt de eigenaar die anoniem wenst te blijven.

De dader heeft volgens de eigenaar eerst het vertrouwen van zijn paard gewonnen voordat hij het dier doodde. "Al twee maanden voederen wij de dieren in de weide dagelijks bij. Door de droogte staat er ook bijna geen gras meer. Telkens als ik afkom, lopen ze naar de draad omdat ze weten dat ze eten krijgen. Toen er gras voldoende was, moest je er niet aan denken dat ze zouden afkomen. Waarschijnlijk is er ook nu een auto gestopt en zijn de paarden daarop afgekomen", klinkt het.

Uit onderzoek blijkt dat de merrie zichzelf niet verwond kan hebben. "Zowel het labo als de veearts hebben daarvan nergens sporen gevonden", gaat de eigenaar verder. "Dit is door iemand aangebracht. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn andere paarden van de weide weghalen. Dat zal dan ook gebeuren."

Het parket heeft intussen een onderzoek geopend. Dat liet parketwoordvoerster Anja De Schutter aan 'Het Belang van Limburg' weten.

Verminkingen

Het is niet de eerste keer dat een paardenbeul aan het werk is in de regio. Al negen jaar teistert een paardenbeul Limburg. De feiten zijn erg gruwelijk: van verkrachtingen in Sint-Truiden tot het afsnijden van ogen en oren in Molenstede. Het was ongeveer een jaar stil, maar vorig jaar sloeg de beul opnieuw toe in Sint-Truiden. Een merrie had toen meerdere verwondingen aan het geslachtsdeel.

Een dader (of daders) werd tot op heden nog niet gevat. Het is voorlopig niet bekend of er gelijkenissen zijn tussen de feiten van vroeger en het gewelddadige feit van nu in Gingelom. Sinds dit jaar riskeren dierenbeulen zwaardere straffen. Wie herhaaldelijk toeslaat, riskeert een effectieve celstraf van achttien maanden.