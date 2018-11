Paard ontsnapt uit wei in Koekelare en wordt aangereden, dier sterft ter plaatse

Jelle Houwen

22 november 2018

08u27

In de Kortemarkstraat in Koekelare is een man afgelopen nacht om 1 uur met zijn wagen op een paard gebotst. Het dier was met een veulen losgebroken uit een weide en liep in het midden van de weg. De man kon een botsing niet meer vermijden. Het paard overleed ter plaatse, het veulen overleefde het ongeval.