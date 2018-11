Paard in Aalst zwaar verminkt: “Dit zou het werk van een dierenbeul zijn” SVM

09 november 2018

23u07

Bron: Facebook 0 Vreselijk geval van dierenmishandeling in Aalst: een paard werd er zodanig hard verminkt dat een arts het dier moest laten inslapen. De eigenaars lanceren nu via Facebook een oproep tot getuigen.

“Op donderdag 1 november hebben we ons tinkerveulen zo gevonden in zijn stal, achter de Aveve-winkel. Wij zijn onze paarden en pony’s de dag voordien rond 18 uur nog water gaan geven. Het moet dus daartussen gebeurd zijn.”

“We hebben een dierenarts en de politie ter plaatse laten komen. Dit zou het werk van een dierenbeul zijn. Als er iemand iets gezien of gehoord zou hebben, laat dat dan weten in een privébericht. En deel het zoveel mogelijk, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.”