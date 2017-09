Paard en pony komen om bij zware stalbrand Alexander Haezebrouck

21u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Alexander Haezebrouck In Oostnieuwkerke is vanavond omstreeks 17.45 uur eenn paard en een pony om het leven gekomen bij een hevige stalbrand in manège Horsefield Company langs de Westrozebekestraat in Staden. Er ontstond een hevige brand in één van de stallen waar zo'n dertig paarden stonden.

Door het aanwezige stro kon het vuur zich razendsnel verspreiden. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de stallen erg zware schade opliepen. De paarden werden geëvacueerd en door hun eigenaars zo snel mogelijk weggebracht.

Alexander Haezebrouck

Een paard en een pony kwamen om het leven. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. De brandweer was uren in de weer om de brand te blussen. Er was een enorme rookwolk die kilometers ver te zien was.

Alexander Haezebrouck