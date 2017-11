Paaltjes in Molenbeek moeten fietsers beschermen tegen asociale bestuurders... maar verdwijnen al na paar uur na discussie met omwonenden HA

17u39

Bron: Bruzz 1 Facebook "Deze situatie had vermeden kunnen worden door meer overleg en communicatie", reageert Françoise Schepmans, burgemeester van Molenbeek. Brusselse fietsers waren tevreden toen ze vanochtend de paaltjes zagen die waren opgetrokken naast het geschilderde fietspad op de Gentsesteenweg, in Sint-Jans-Molenbeek. De afscheiding moest een stokje steken voor de asociale en warrige verkeerstoestanden waarvoor de steenweg bekendstaat. Maar de fietsvreugde duurde niet lang. Al na een paar uur werden de paaltjes weer verwijderd na een verhitte woordenwisseling tussen de aannemer en boze buurtbewoners en handelaars, meldt Bruzz.be.

Stilstaande of foutgeparkeerde voertuigen, automobilisten die het fietspad gebruiken als extra rijstrook: het is schering en inslag op de Gentsesteenweg in Molenbeek. De paaltjes moesten soelaas brengen voor Brusselaars die zich met de fiets verplaatsen, maar de blijdschap duurde maar even. Na een felle discussie tussen de aannemer en omwonenden werden de palen weer verwijderd, meldt Bruzz. Ondanks dat het op sociale media positieve reacties regende, onder andere van fietsorganisatie GRACQ.

Het Brussels Gewest gaf de opdracht om de paaltjes op te trekken. Arbeiders waren aan het werk tussen de Vierwindenstraat en het rondpunt aan metrostation Zwarte Vijvers, toen een 15-tal omwonenden en handelaars hun ongenoegen kwam uiten. De geïntimideerde aannemer besliste daarop om de plaatsing van de palen te staken en de reeds geïnstalleerde obstakels weer te verwijderen, schrijft Bruzz.

"Dat kan natuurlijk niet", reageert Mathias Dobbels, woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Zijn kabinet wil exact weten wat er gebeurd is en gaat overleggen met de gemeente.

"Wij willen een structurele oplossing voor de Gentsesteenweg, die gewoon niet goed is ingericht" Burgemeester Schepmans

Françoise Schepmans, burgemeester van Molenbeek, ontkent niet dat er een probleem is met de gewestweg. "Er is zeker een oplossing nodig", zegt de Franstalige liberale. "Fietspaden moeten beschermd worden. Op korte termijn kan dat bijvoorbeeld met paaltjes", zegt ze aan Bruzz. "Maar wij willen een structurele oplossing voor de Gentsesteenweg, die gewoon niet goed is ingericht."

Volgens Schepmans waren de handelaars niet op de hoogte van de verkeersingreep in de straat. "Ik hoorde het ook pas deze ochtend van het kabinet van Pascal Smet." Deze situatie had vermeden kunnen worden door meer overleg en communicatie, meent de burgemeester. Het kabinet van de minister zegt dat de Molenbeekse administratie en politie wel ingelicht waren over de werken. Het verkeersplan wordt niet van tafel geveegd. Er zullen nieuwe contacten volgen over de plaatsing van paaltjes over een afstand van 200 meter, aldus nog Bruzz.

Photo News Françoise Schepmans (MR), burgemeester van Molenbeek.