P-magazine pakt uit met nieuwe mail die belastend zou zijn voor Kris Van Dijck KVE

16 juli 2019

09u41

Bron: P-Magazine, Het Laatste Nieuws 12 Uitgerekend op 11 juli - de Vlaamse feestdag - nam Kris Van Dijck ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. P-magazine publiceerde die dag het verhaal over escort Lynn en eventuele sociale fraude. Gisteren pakte het magazine op de website opnieuw uit met een mail die belastend zou zijn voor Kris Van Dijck (N-VA). Of de mail authentiek is, kon nog niet bevestigd worden.

In onze krant stelde Kurt S., de ex-werkgever van de escortdame die parlementsvoorzitter Kris Van Dijck de das omdeed, gisteren al onomwonden dat de N-VA’er het onheil over zichzelf heeft afgeroepen. “Had hij echt verwacht dat dit niet zou uitlekken? Wie de erotische sector kent, weet toch dat prostituees niet te vertrouwen zijn?”

Op 11 juli was uitgelekt dat Kris Van Dijck aan toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gevraagd had spoed te zetten achter de uitbetaling van een uitkering van 5.239 euro aan zijn escortvriendin Lynn. Kurt S. van het failliete Antwerpse bedrijfje E-media volgde de gebeurtenissen met stijgende verbazing. Hij was in 2012 de man die escort Lynn inschreef als werknemer. Hij maakte advertenties voor haar op websites zoals Afspraakjes.com of Redlights.com. “Lynn zou zelf de RSZ-bijdragen betalen, want zij bleef haar escortwerk aan 300 euro per uur doen”, vertelt hij. “Na verloop van tijd zou zij haar ontslag krijgen, zodat ze kon gaan stempelen. Dat was de afspraak.”

De samenwerking liep na acht maanden spaak. Lynn klaagde Kurt S. aan omdat hij haar ontslagen had tijdens haar zwangerschap. S. ging met zijn bedrijfje failliet.

In het artikel dat P-magzine gisteren publiceerde, benadrukte de gewezen zaakvoerder nog eens dat escort Lynn “makkelijk 25.000 euro per maand verdiende”, waardoor volgens hem haar financiële situatie allesbehalve “precair” was.

Bovendien kwam P-magazine dus met een nieuwe mail op de proppen die de escort naar Kris Van Dijck verstuurde. Daarin meldt ze dat ze op dat moment ziek thuis zit, maar bedankt ze hem voor de ‘Mutualiteit’, waardoor ze “vanaf deze maand +/- 1.800 kan ontvangen”. “Volgende week zal ik wel beter zijn en kan ik je eens lekker verwennen”, schrijft ze nog. Of die mail authentiek is, kon nog niet bevestigd worden.