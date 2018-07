Ozondrempel in vijf meetstations in Vlaanderen overschreden ADN

24 juli 2018

21u06

Bron: Belga 1 In vijf van de 41 meetstations in ons land is vandaag de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden.

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht. De Europese alarmdrempel van 240 µg/m³ werd nergens bereikt. Mogelijk gebeurt dat donderdag wel.

In het Limburgse Bree (196) werd om 19 uur de hoogste waarde opgetekend, leren gegevens op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). In Vlaanderen werd in Schoten (188), Gellik (Lanaken), Idegem en Aarschot (telkens 181) in de late namiddag en 's avonds nog de Europese informatiedrempel overschreden. Eupen piekte op 180 microgram per kubieke meter lucht. Sint-Pieters-Leeuw (178), Dessel (175) en het Waalse Habay-la-Neuve (177) kleurden nog net oranje.

Lichamelijke inspanningen

Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12 en 22 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.

Iedereen wordt bovendien aangeraden om tijdens die periode langdurige inspanningen zoals joggen zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

