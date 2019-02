Ozondokter gaat in beroep tegen celstraf ADN

15 februari 2019

15u00

Bron: Belga 0 De zogenaamde ‘ozondokter’ Chris M. tekent beroep aan tegen zijn veroordeling tot zes maanden cel met uitstel voor de Leuvense correctionele rechtbank een maand geleden. De 55-jarige huisarts uit Rotselaar hoopt alsnog de vrijspraak te bekomen. Dat bevestigt zijn raadsman Toon Muysewinkel vandaag aan Belga.

De arts werd beschuldigd van het toedienen van verboden stoffen en methodes bij sporters. Er zaten namen als Greg Van Avermaet, Bart Wellens en Tom Meeusen in M.’s klantenbestand, maar zij zijn allemaal al lang vrijgepleit door de antidopinginstanties.

De correctionele rechtbank van Leuven veroordeelde M. op 15 januari tot zes maanden cel met uitstel. De door de huisarts toegepaste ozontherapie werd deels als doping bewezen, althans voor zes van de twintig sporters uit diverse disciplines die hij van 2009 tot 2013 behandelde in zijn praktijk. In het vonnis baseerde de rechtbank zich op het deskundig verslag van Wim Develter, forensisch geneesheer van UZ Leuven, over de link tussen de ozontherapie en bloeddoping.

“Altijd zijn onschuld staande gehouden”

De verdediging had gerekend op de vrijspraak. Na overleg met hun cliënt beslisten de advocaten om in beroep te gaan tegen het vonnis, ook al houdt die procedure nieuwe risico's in. "Onze cliënt heeft zijn onschuld altijd staande gehouden", zegt raadsman Muysewinkel. "Dit is een logische stap in die betwisting. De rechtbank heeft in eerste aanleg onze argumentatie deels gevolgd, maar onze cliënt werd wel veroordeeld. Daar blijven we ons tegen verzetten."

De verdediging gaat nu opnieuw de vrijspraak pleiten. "In het vonnis heeft de rechtbank het deskundig verslag op een verkeerde manier geïnterpreteerd", stelt Muysewinkel. Het was vandaag de laatste dag om beroep aan te tekenen. Het hof van beroep in Brussel zal de zaak op een latere datum opnieuw behandelen.