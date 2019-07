Ozonconcentraties terug naar normale waarden dit weekend LH

26 juli 2019

10u45

Bron: Belga 0 Vanaf morgen wordt het gevoelig minder warm, waardoor de ozonconcentraties zullen evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Er worden geen overschrijdingen meer verwacht van de Europese informatiedrempel. Dat meldt Ircel, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, vandaag.

Vandaag wordt het ook al iets minder warm, maar de temperatuur kan nog altijd oplopen tot 33 graden in het centrum van het land en in de Kempen kan het nog 38 graden worden. Er zijn ook meer wolken en het wordt onweerachtig. In het westen zullen de ozonconcentraties evolueren naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar. In het oosten kunnen de ozonconcentraties nog hoog oplopen. Op plaatsen waar het in de namiddag overwegend zonnig blijft, is de kans groot dat de Europese informatiedrempel ook deze namiddag nog overschreden wordt.



Wat de situatie op donderdag betreft, de warmste dag uit de geschiedenis van ons land, werden er weer erg hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op 17 (van de 41) meetplaatsen in het land overschreden: 14 meetplaatsen in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 1 in Brussel.



180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij men de bevolking moet informeren. De hoogste pieken waren er in Dessel (238 microgram/m³), in Bree (237 microgram/m³) en in Berendrecht (222 microgram/m³).

