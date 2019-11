Oxfam vraagt eindelijk actie voor leefbaar inkomen voor cacaoboeren PVZ

29 november 2019

13u00

Bron: Belga 0 De retail- en de chocoladesector in België moeten de cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana tegen 2030 een leefbaar inkomen garanderen. Een delegatie van Oxfam-Wereldwinkels overhandigde vrijdag bijna 25.000 handtekeningen van ongeruste consumenten met die eis aan vertegenwoordigers van de sectororganisaties Comeos en Choprabisco en de Belgische overheid. De beloftes die begin december vorig jaar gemaakt werden met het partnerschap Beyond Chocolate, moeten nu ook in daden worden omgezet, luidt het.

Het partnerschap om de Belgische chocoladesector duurzamer en eerlijker te maken, kwam er onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld). "Vandaag zien we de voorzichtige eerste stappen om de kloof naar een leefbaar inkomen tegen 2030 te overbruggen. Maar een fors hogere prijs betalen aan de boeren is nog steeds geen realiteit", zegt Oxfam-Wereldwinkels.

Volgens Bart Van Besien, beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels, moet Beyond Chocolate leren uit de fouten van voorgaande initiatieven en garanties inbouwen voor de 275.000 boeren die de cacao leveren voor de Belgische chocolade. "Een leefbaar inkomen is zo'n garantie. Met eerlijke prijzen en adequate begeleiding moeten we ervoor zorgen dat boeren net dat stapje hogerkomen en uitzicht krijgen op een waardig leven."

Sami Hemdane, verantwoordelijke duurzame voeding bij handelsfederatie Comeos, zegt dat supermarkten het voorbije jaar al heel wat initiatieven hebben genomen. "Ook met het oog op een leefbaar inkomen zijn er al cruciale stappen gezet. Comeos is dan ook tevreden dat iedereen in dit partnerschap in dezelfde richting kijkt en blijft haar leden verder aanmoedigen." Ook Choprabisco, de koepelorganisatie van de chocolademakers in België, doet dat bij haar leden.

Ook IDH, het Initiatief Duurzame Handel en de facilitator van Beyond Chocolate, was vrijdag aanwezig bij de overhandiging van de petitie en toonde zich "verheugd met de daadkracht en energie" van alle partners in het Belgisch partnerschap. "We kunnen onze ambitieuze doelen rond leefbaar inkomen, stoppen van ontbossing en uitroeien van kinderarbeid nog meer kracht bijzetten door op Belgisch, Europees en mondiaal niveau samen te werken", aldus Els Haelterman van IDH. "Beyond Chocolate werkt daarom nu al samen met de Europese platformen in Duitsland, Zwitserland en Nederland.”