Oxfam-schandaal: "Van Hauwermeiren liegt", zegt topman Oxfam België LB

19 februari 2018

08u29

Bron: Belga "Roland Van Hauwermeiren is niet de waarheid aan het spreken". Dat zegt algemeen secretaris Stefaan Declerck van Oxfam België na de publicatie van het rapport van de ngo over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens de humanitaire missie in Haïti in 2010. Van Hauwermeiren ontkende onlangs dat hij contacten had met prostituees, maar volgens Declerck klopt dat niet. "Hij heeft het erkend en dat staat met zoveel woorden in het rapport", zei Declerck in De Ochtend op Radio 1.

De 68-jarige Van Hauwermeiren was indertijd medewerker van UK Oxfam. Nadat hij enkele weken geleden in opspraak kwam, ontkende Van Hauwermeiren dat hij seksfeestjes organiseerde of dat hij een beroep deed op prostituees. Het rapport spreekt dat laatste echter tegen en geeft aan dat Van Hauwermeiren tijdens zijn ondervraging heeft toegegeven dat hij gebruik heeft gemaakt van prostituees. Er waren ook verhalen over seks met minderjarigen, "maar daar is absoluut geen bewijs voor geleverd", licht Declerck toe.

Met de publicatie hoopt Oxfam "de vertrouwensbreuk zoveel mogelijk te herstellen".

"We hopen deze bladzijde te kunnen omslaan", zegt Declerck. "Deze hetze is al meer dan een week bezig. Uiteraard wordt hierdoor ons imago zeer zwaar geschaad".

De Belgische topman geeft aan dat de laatste tijd 350 schenkers hebben afgehaakt op een totaal van 150.000 schenkers. De hulporganisatie gaat vandaag praten met de autoriteiten in Haïti en binnenkort vindt nog een missie plaats om met de Haïtiaanse regering rond de tafel te gaan zitten. "Dit is nog nooit eerder gebeurd", bevestigt Declerck.