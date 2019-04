OVERZICHT. Zoveel kost een reispas in jouw gemeente De prijs van reispassen verschilt sterk van gemeente tot gemeente Joyce Van De Winkel

04 april 2019

19u00 0 Reis je tijdens de paasvakantie naar een land buiten de Europese Unie? De kans is heel groot dat je daarvoor een internationale reispas nodig hebt. Ook voor meereizende kinderen -ongeacht hun leeftijd- vraag je een reispas aan. Die reispassen kosten een flinke duit en lopen pas echt hoog op wanneer je het document in spoed- of superspoedprocedure aanvraagt. Daarenboven blijken de prijzen sterk te verschillen van gemeente tot gemeente. Wij maakten een overzicht.

Wie binnenkort naar een land buiten de Europese Unie reist, vraagt hiervoor best tijdig een reispas aan bij de gemeente. Die reispas is een officieel, wereldwijd erkend document in de vorm van een boekje dat je toelaat te reizen naar de meeste landen ter wereld. De prijs die je betaalt voor zo een reispas varieert sterk van gemeente tot gemeente. Zo krijgen inwoners van de gemeente Ardooie hun reispas gratis en betalen inwoners van bijvoorbeeld Drogenbos, Lennik of Leuven meer dan 90 euro voor hetzelfde document. Ook de prijs van een reispas voor minderjarigen varieert sterk. Wie een reispas in spoedprocedure aanvraagt, betaalt tussen de 200 en 300 euro. Wij maakten een overzicht van de prijzen die je betaalt in Vlaanderen.