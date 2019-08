OVERZICHT. Zo groot is het verloop in de federale regering sinds bijna 250 dagen TT

25 augustus 2019

06u00 0 Ook begonnen ze met z’n achttienen, vandaag blijven er nog dertien van over, de ministers die samen de federale regering vormen. Waarvan er twee de komende tijd ook nog verdwijnen eens Didier Reynders zijn felbegeerde post van Europees commissaris en premier Charles Michel die van Europees president opnemen. Voor wie zich afvraagt wie er de laatste maanden nu ook alweer is verdwenen (en bijgekomen), dit overzicht.

247 dagen zijn we vandaag sinds de val van de eerste regering-Michel in december vorig jaar nadat N-VA er de stekker had uitgetrokken. Michel probeerde nog wel een doorstart te maken met zijn minderheidsregering, maar bood tien dagen later toch zijn ontslag aan.

8 december 2018: N-VA vertrekt

Uit onvrede met de beslissing van de regering om zijn goedkeuring te hechten aan het VN-migratiepact van Marrakesh, stappen alle N-VA-ministers en -staatssecretarissen uit de regering. De bevoegdheden van de vijf excellenties leiden tot een grondige regeringsherschikking.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wordt opnieuw gewoon Kamerlid, zijn functie wordt overgenomen door Pieter De Crem (CD&V), die zo promoveert van staatssecretaris tot minister. Zijn bevoegdheid van Buitenlandse Handel gaat naar vicepremier Kris Peeters (CD&V). Vandaag onderhandelt Jambon als formateur een nieuwe Vlaamse regering.

Minister van Defensie Sander Loones, die pas sinds november minister is, verdwijnt alweer van het federale toneel. Zijn post gaat naar Didier Reynders (MR), die zo Buitenlandse Zaken met Defensie combineert. Loones valt tijdelijk zonder job, aangezien hij niet opnieuw naar het Europees parlement kan waar hij ontslag had genomen om minister te worden. Vandaag is Loones opnieuw Kamerlid.

Ook Johan Van Overtveldt zit na zijn ontslag zonder job, aangezien hij in 2014 ook ontslag had genomen uit het Europees parlement om minister van Financiën te worden. Die bevoegdheid wordt overgenomen door Alexander De Croo (Open Vld), die zijn bevoegdheden Telecom en Post afstaat aan Philippe De Backer (Open Vld). Die promoveert op die manier ook van staatssecretaris naar minister.

N-VA geeft ook twee staatssecretariaten op. Zuhal Demir, bevoegd voor Armoedebestrijding en Gelijkheid van Kansen gaat terug naar de Kamer. Haar bevoegdheden worden verdeeld over de andere ministers, met de belangrijkste voor Kris Peeters. En ook Theo Francken keert terug naar het parlement. ‘Zijn' Asiel en Migratie gaat naar de vorige minister op dat departement, minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Het gevolg van alle herschikkingen is dat er voor de eerste keer in tien jaar geen staatssecretarissen meer in de regering zitten. Twee van de vier oorspronkelijke verdwijnen, de twee anderen worden gepromoveerd. Het aantal ministers daalt door de vele verschuivingen van 14 (zeven Nederlandstaligen en zeven Franstaligen) naar 13 (zes Nederlandstaligen en zeven Franstaligen). Er moeten in de federale regering weliswaar evenveel Nederlands- als Franstalige ministers zitten, maar de premier mag daarbij buiten beschouwing gelaten worden.

18 december 2018: de regering valt

Premier Michel moet vaststellen dat zijn minderheidsregering er niet in slaagt steun te vinden bij de oppositie om nog op een werkbare manier verder te doen. Hij biedt het ontslag aan van de regering bij koning Filip. Na consultaties aanvaardt de koning het ontslag, en gaat de regering, die op dat moment amper 52 van de 150 zetels in het parlement heeft, in lopende zaken.

26 juni: Kris Peeters dient ontslag in

Eind juni biedt vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn ontslag in om te kunnen gaan zetelen in het Europees parlement, waar hij verkozen is geraakt. Zijn vicepremierschap gaat naar partijgenoot minister van Justitie Koen Geens, zijn ministerfuncties worden overgenomen door zijn partijvoorzitter Wouter Beke, die zo zijn intrede in de regering maakt.

2 juli: Charles Michel wordt aangeduid als Europees president

Na dagen- en nachtenlang beraad zijn de staatshoofden en regeringleiders er eindelijk uit: de Europese topjobs zijn verdeeld. Met Ursula von der Leyen als nieuwe Commissievoorzitter haalt Duitsland de hoofdvogel binnen, maar ook voor België zit er topfunctie in: premier Charles Michel (MR) wordt de opvolger van Donald Tusk als Europees president. De premier gaat op 1 december aan de slag, duidelijkheid over zijn opvolger is er niet, al wordt de naam van Koen Geens (CD&V) het vaakst genoemd.

24 augustus: Didier Reynders wordt de nieuwe Belgische Eurocommissaris

Twee Franstalige liberalen op de Europese topjobs, dat zou wat van het goede te veel zijn, viel bij de andere partijen te horen. En toch is het hem uiteindelijk gelukt en wordt minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR), vandaag ook federaal informateur, de Belgische kandidaat voor de post van Europees Commissaris. Na Karel De Gucht en Marianne Thyssen was het sowieso weer de beurt aan een Franstalige.

Wie Reynders’ functies overneemt, is nog niet bekend. In theorie kunnen ze verdeeld of volledig worden overgenomen door een al bestaande minister. De MR kan ook een nieuwe minister aanduiden. Komt er geen nieuwkomer, dan dat meteen zeggen dat de opvolger van premier Michel ook wettelijk een Nederlandstalige politicus moet zijn: er zijn dan vijf Nederlandstalige ministers + een Nederlandstalige premier, en vijf Franstalige ministers. Of hoe alles aan alles hangt.