OVERZICHT. We zakken onder de drempel van 2.000 patiënten in het ziekenhuis, aantal mensen op intensieve zorgen daalt naar 407 ADN

14 mei 2020

11u12 76 De coronacijfers in België blijven gunstig evolueren. De voorbije 24 uur hebben 173 coronapatiënten de ziekenhuizen mogen verlaten, slechts 81 nieuwe patiënten werden opgenomen. Ook op de afdelingen intensieve zorg zet de daling zich verder: daar liggen nu 20 patiënten minder dan gisteren (de dag daarvoor ging het om een daling van 45). Jammer genoeg vielen er ook 60 nieuwe overlijdens te betreuren. Dat is echter opnieuw minder dan de 82 gerapporteerde sterfgevallen gisteren.



Met 81 nieuwe opnames zitten we net zoals gisteren (+70) boven het lage cijfer van dinsdag, toen amper 43 nieuwe opnames werden geteld. Die stijging is niet vreemd, aangezien op woensdagen en donderdagen altijd hogere opnamecijfers worden gemeld door het weekendeffect dat dan niet meer speelt.



Op de grafiek is de dalende trend in ieder geval duidelijk zichtbaar. Bovendien zitten we nu voor de zesde dag op rij onder de symbolisch belangrijke drempel van honderd opnames. Al blijft het aantal nieuwe opnames wel boven de 50 liggen, de grens die viroloog Marc Van Ranst eerder vooropstelde voor een veilige exit uit de lockdown.



Minder dan 2.000 mensen in het ziekenhuis

Met 173 ontslagen uit de ziekenhuizen, daalt ook de bezetting in hospitaalbedden weer fors, van 2.014 naar 1.966 (oranje lijn op onderstaande grafiek). Daarmee gaan we onder de drempel van 2.000 patiënten, die op 25 maart werd overschreden.



De daling op intensieve zorg van 20 patiënten betekent dat daar nu nog 407 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). Er moeten 239 coronapatiënten beademd worden.

Er werden ook 60 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 82 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.903 (zwarte lijn). Van die 60 overleden 30 mensen in het ziekenhuis en 29 in een woonzorgcentrum. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen, in de woonzorgcentra gaat het zowel om bevestigde (23 pct) als vermoedelijke (77 pct) gevallen.

Met de 173 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 14.111 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



307 nieuwe besmettingen

Er zijn 307 nieuwe besmettingen genoteerd, een stevige stijging ten opzichte van de 202 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren. Toen was wel sprake van een daling in aantal tests, deels door het weekendeffect, maar ook door het lagere aantal patiënten in de ziekenhuizen met Covid-19-symptomen. In totaal werden al meer dan 605.000 tests afgenomen.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 186 in Vlaanderen, 90 in Wallonië en 31 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 54.288.

