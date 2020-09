OVERZICHT. We beginnen het schooljaar met gemiddeld 431 coronabesmettingen per dag IB JV

01 september 2020

05u41

Bron: Belga, Sciensano 0 Tussen 22 en 28 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 431,1 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat zijn er 12 procent minder dan in de zeven dagen die aan die periode voorafgingen. Dat blijkt vandaag uit de nieuwste cijfers van Sciensano.

De voorbije dagen was de daling van de besmettingen al versneld. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 85.236. Op vrijdag 28 augustus, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 523 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op donderdag 27 augustus waren 525 bevestigde besmettingen, op woensdag 26 augustus 521.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 28 augustus is dus nog niet definitief. Voor zaterdag 29 augustus staan nu 140 besmettingen in de tabellen, voor zondag 30 augustus 24. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld. Het weekendeffect speelt bovendien.



In totaal zijn er in België al 85.236 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er 194 meer dan gisteren. Tegenover een week geleden daalde het aantal nieuwe besmettingen per dag verder in Brussel (blauwe lijn op de grafiek hieronder). Dat zijn er nu gemiddeld afgerond 112 per dag, terwijl de provincie Antwerpen (rode lijn) nu een gemiddelde van afgerond 81 nieuwe besmettingen per dag laat zien.



Afgezet tegenover het inwonersaantal blijft Brussel gemiddeld meer dan dubbel zoveel dagelijks nieuwe besmettingen tellen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen er nu elke dag gemiddeld 9,17 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer verder gedaald naar 4,35.



Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalt verder naar 14,4 gemiddeld per dag tussen 25 en 31 augustus. Een week geleden bedroeg dat gemiddelde nog 24,6. In totaal werden al 18.996 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



In totaal liggen in ons land nog 243 (+10) coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 74 (+3) op intensieve zorgen. 37 (-2) mensen moeten worden beademd.



Er zijn in België tot nu toe 9.895 mensen gestorven aan Covid-19. In de periode van 22 tot 28 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,0. Dat is een daling met 44 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.



