OVERZICHT. Waar kan je als Belg nog heen op reis? Ook Frankrijk nu code oranje en rood TT KVDS KVE KV

23 september 2020

17u35 416 Update Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen vandaag opnieuw aangepast. Bijna heel Europa blijft rood of oranje, wat betekent dat reizen niet mogelijk is of met restricties. Zo geldt voortaan een verhoogde waakzaamheid voor grote delen van Frankrijk en zijn sommige delen van het land nu ook “no go”. Ook Tirol kleurt rood, net als Luxemburg. Daarnaast werden nu ook enkele bestemmingen buiten Europa opgenomen in de lijst. Een overzicht van waar je als Belgische reiziger wel nog naartoe mag en waar niet.



GROEN (reizen is mogelijk)

Belgische toeristen kunnen alleen nog zonder problemen naar Liechtenstein. Ter plaatse moeten de lokale instructies rond het coronavirus wel gevolgd worden. Met uitzondering van lokale regio’s waar een verhoogde waakzaamheid of zelfs een lockdown van kracht is (zie verder bij oranje en rood), kan je ook nog naar delen van Italië, Oostenrijk, Polen, Zweden, Zwitserland, Kroatië en Bulgarije.



ORANJE (reizen is mogelijk mits voorwaarden)

Belgen kunnen ook met vakantie naar een reeks andere landen, maar daarbij gelden voorwaarden. Het gaat om Cyprus (coronatest), Duitsland (coronatest, eventueel met quarantaine, voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio's), Estland (quarantaine), Griekenland (coronatest), Ierland (quarantaine - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s), IJsland (dubbele coronatest + 5 dagen quarantaine of quarantaine van twee weken), Italië (verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s), Letland (quarantaine en registratie), Litouwen (coronatest, quarantaine en registratie), Nederland (quarantaine voor inwoners van de stad Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s), Noorwegen (quarantaine - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s), Portugal (coronatest voor Azoren en Madeira - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s), Slovakije (quarantaine), Slovenië (quarantaine), het Verenigd Koninkrijk (quarantaine - + verhoogde waakzaamheid in aantal regio’s).

Buiten Europa mag er ook mits voorwaarden gereisd worden naar Rwanda (test en quarantaine) en Zuid-Korea (test en quarantaine).

ORANJE (reizen is mogelijk mits verhoogde waakzaamheid)

Voor een aantal landen en regio’s betekent de code oranje een verhoogde waakzaamheid omdat het aantal besmettingen er hoog is. Dat betekent onder meer dat je er afstand moet houden, een mondmasker moet dragen waar nodig, goed je handen moet wassen en beter geen drukke plaatsen bezoekt. Wie naar België terugkeert uit zo een gebied, ondergaat best een coronatest en moet bij de minste twijfel of symptomen in quarantaine.

Het gaat oom de volledige landen Estland, Griekenland, IJsland, San Marino, Slovakije, Slovenië en Vaticaanstad.

Maar ook om de volgende aparte gebieden:

- regio’s Berlijn, Opper-Beieren, Neder-Beieren, Stuttgart, Karlsruhe, Midden-Franken, Zwaben, Tübingen, Opper-Palts, Neder Franken, Darmstadt, Bremen, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Keulen in Duitsland.

- Departementen Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Bas-Rhin, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Finistère, Haut-Rhin, Hautes-Alpes, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Indre, Jura, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Manche, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Saint Martin, Savoie, Territoire de Belfort, Vendée, Vosges, Yonne in Frankrijk.



- Eastern en Midland in Ierland.

- regio’s Veneto, Ligurië, Lombardije, Campania, Sardinië, Emilia-Romagna, Toscane, Apulië, Friuli-Venezia Giulia, Umbrië en Lazio ; autonome provincies Bolzano en Trente in Italië.

- provincie en stad Zagreb; provincies Šibenik-Knin, Bjelovar-Bilogora, Karlovac, Sisak-Moslavina, Osijek-Baranja, Primorje-Gorski Kotar, Međimurje, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje en Vukovar-Syrmië in Kroatië

- provincies Noord Brabant, Flevoland, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland, Limburg, Gelderland en Groningen in Nederland

- Oslo, Vestlandet en provincie Viken in Noorwegen.

- deelstaten Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Salzburg, Burgenland, Stiermarken in Oostenrijk.

- provincies Klein-Polen, Pomeranië, Subkarpaten, Opole in Polen.

- de regio’s Norte, Algarve, Alentejo in Portugal.

- de eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma in Spanje.

- North East England, Yorkshire and Humber, East Midlands, West Midlands, Londen, Wales, Southern Scotland, Eastern Scotland, Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk.

- regio’s Stockholm, Oostelijk Midden-Zweden, Småland en de eilanden, Zuid-Zweden, West-Zweden, Noord-Midden-Zweden in Zweden

- kantons Wallis, Jura, Aargau, Bern, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Sankt Gallen, Thurgau, Solothurn, Neuchâtel, Bazel-Stad, Zürich, Schwyz, Zug in Zwitserland.

ROOD (reizen is niet mogelijk of toegelaten)

Belgische toeristen mogen niet naar Andorra, Denemarken, Finland, Georgië, Hongarije, Monaco en Roemenië. Buiten Europa staan ook Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Thailand en Uruguay op de rode lijst.

Ook in een aantal aparte gebieden in Europa zijn Belgen niet welkom:

- stad Parijs en departementen Ain, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Guadeloupe, Frans Guyana, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Martinique, Mayotte, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Réunion, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn,Tarn-et-Garonne, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Vienne, Yvelines in Frankrijk.

- provincies Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Požega-Slavonië, Virovitica-Podravina, Lika-Senj, Zadar en Split-Dalmatië in Kroatië.

- provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland in Nederland.



- deelstaten Wenen, Tirol, Vorarlberg in Oostenrijk.

- alle gebieden in Spanje, behalve de eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma (code oranje)

- North West England en West Central Scotland in het Verenigd Koninkrijk.

- kantons Freiburg, Vaud en Genève in Zwitserland.

Wie toch uit deze gebieden zou terugkeren (als bijvoorbeeld de kleur verandert als je al ter plaatse bent) of uit een ander land buiten de Europese Unie of de Schengen-zone, moet een speciaal formulier invullen, een coronatest ondergaan en verplicht in quarantaine. Landen die niet in de bovenstaande lijsten zijn opgenomen, zijn sowieso verboden terrein voor toeristen.

VOOR IEDEREEN: Passenger Locator Formulier

Sinds 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was ook een identificatieformulier invullen, de Public Health Passenger Locator Form. Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeuren.

Regels terugkeer

Wie terugkeert uit het buitenland moet in vele gevallen in quarantaine en/of een coronatest laten uitvoeren. Die regels per land en regio vind je onderaan deze pagina.

