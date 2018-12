OVERZICHT. Waar in Vlaanderen is het toegelaten om vuurwerk af te schieten? Joyce Van De Winkel

21 december 2018

08u00 0 De verschillende Vlaamse brandweerzones roepen de bevolking op om zelf geen vuurwerk af te schieten. “Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken”, waarschuwt de brandweer. Daarom zijn er ook alsmaar meer gemeenten in Vlaanderen die hun beleid ten aanzien van vuurwerk herzien en dreigen met GAS-boetes voor wie vuurwerk afsteekt zonder toestemming. Waar mag u nog vuurwerk afschieten tijdens oudejaarsnacht en waar niet? Een overzicht.

Knalt u het liefst het nieuwe jaar in met eigen vuurwerk? Dan let u maar beter op. Al 29 Vlaamse gemeenten kondigden een totaalverbod af en ook in Brussel zal eigen vuurwerk niet toegelaten zijn tijdens de feestnacht van oud naar nieuw. In 106 Vlaamse gemeenten is het afschieten van vuurwerk toegestaan mits expliciete toestemming van de gemeente. In 102 andere Vlaamse gemeenten mag u vuurwerk afschieten binnen een bepaalde tijdspanne (meestal tussen 23u30 en 00u30) en indien u zich houdt aan de veiligheidsvoorwaarden. In de meeste Vlaamse gemeenten kan u een GAS-boete verwachten bij het afsteken van vuurwerk zonder toestemming of buiten de voorziene tijdspanne. Wie in de stad Antwerpen vuurwerk afsteekt tijdens nieuwjaarsnacht mag zich naast een GAS-boete ook verwachten aan het volgen van een ‘vuurwerkklas’. Dat zijn lessen over het gevaar van vuurwerk, georganiseerd door de Antwerpse brandweer.

Toch raden de meeste gemeentebesturen het afknallen van vuurwerk af. “Vuurwerk is normaal gezien niet toegelaten, maar tijdens de feestnacht, tussen 23u45 en 00u45 geldt een gedoodbeleid”, aldus burgemeester van Geel, Vera Celis (N-VA). “Ondanks het gedoogbeleid raden wij het gebruik van vuurwerk wel af omwille van veiligheid én dierenwelzijn.” Ook vanuit de Vlaamse brandweerzones is er de vraag om geen vuurwerk af te schieten: “Ambulanciers zijn elk jaar getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk”, volgens de brandweer. “Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken.”