OVERZICHT. Voor het eerst sinds einde maart minder dan 1.000 patiënten op intensieve zorg Wel opnieuw 230 nieuwe overlijdens TT

23 april 2020

11u15 80 Er zijn de afgelopen 24 uur 230 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal nu op 6.490 doden brengt. Van de 230 overlijdens stierven 93 mensen in de ziekenhuizen en 134 in de woonzorgcentra. Tegenover de dag ervoor werden er opnieuw minder nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen: 211 tegenover 263. Het aantal mensen in de ziekenhuizen daalt daarmee verder naar 4.527. Op intensieve zorgen liggen nog 993 personen, ook een lichte daling.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden de afgelopen 24 uur 908 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. In totaal zijn er nu officieel 42.797 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn 211 nieuwe patiënten opgenomen, opnieuw minder dan de dag ervoor (263). Tegelijkertijd werden er 367 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen. In totaal zijn nu 4.527 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek), opnieuw een daling. Gisteren daalde het aantal bezette bedden nog met 231.



Er liggen 993 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), een daling van 27. Een dag eerder ging het nog om een daling van 59 patiënten. Het is sinds eind maart geleden dat er minder dan 1.000 mensen op intensieve zorg lagen. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg. Momenteel worden 703 mensen nog beademd.



In totaal werden er 230 nieuwe overlijdens geregistreerd. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 6.490 (zwarte lijn).

Sinds 15 maart zijn 9.800 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen over het algemeen dalen. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de bezetting op de afdelingen intensieve zorg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat weten we over de overlijdens?

Terwijl de situatie in de ziekenhuizen verder daalt, blijft de druk op de woonzorgcentra hoog. Van de 230 nieuwe overlijdens stierven 134 mensen in een woonzorgcentrum. Bij de meerderheid gaat het wel om vermoedelijke COVID-19-patiënten: van 28 procent van de overlijdens in de woonzorgcentra was de besmetting bevestigd. In de ziekenhuizen werden 93 overlijdens gemeld.

Van het totale aantal van 6.490 doden, vielen er tot nu toe 3.420 in een woonzorgcentrum, 2.985 in het ziekenhuis. Voor Vlaanderen gaat het om 1.779 doden in de rusthuizen en 1.362 in de ziekenhuizen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Besmettingen

Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen meer mannen positief, bij de 80-plussers weer fors meer vrouwen.

Ook 214 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (5.230), Luik, (5.225), Oost-Vlaanderen (5.100) en Limburg (4.935) worden getroffen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 567 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijvoorbeeld minder dan de helft: 283 per 100.000.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Limburg

Antwerpen

gezondheid

samenleving

Oost-Vlaanderen

Luik

Covid

COVID