OVERZICHT: Voor het eerst daling aantal patiënten in ziekenhuis: “Samen krijgen we deze duivel terug in zijn kot” HLA

08 april 2020

11u14 20 Er zijn de afgelopen 24 uur 205 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 2.240 doden brengt. Goed nieuws kwam er wel uit de ziekenhuizen: voor het eerst daalt de totale ziekenhuisbezetting doordat er meer patiënten het ziekenhuis hebben mogen verlaten dan er bijkwamen. Er worden nu 324 bedden minder ingenomen. Op intensieve zorgen liggen 1.276 personen, een stijging van 16. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 4.681.



In totaal zijn er nu 23.403 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn 487 nieuwe patiënten opgenomen. Dat betekent dat het aantal nieuwe opnames wel opnieuw is gestegen (zie rode staafgrafiek onderaan). Voor het eerst zien we een daling in het aantal patiënten in de ziekenhuizen. In totaal zijn nu in de ziekenhuizen 5.688 bedden bezet door Covid-19-patiënten, 324 minder dan de dag ervoor (oranje lijn op de grafiek).



Er liggen 1.276 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 1.260 gisteren.



Er werden 205 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde Van Gucht nog. Dat betekent niet dat die overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden, aangezien de registraties daarvan vertraging kunnen oplopen. Hoeveel mensen er gisteren stierven, zal pas de komende dagen geleidelijk aan duidelijk worden. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 2.240 (zwarte lijn).

Sinds 15 maart zijn 4.681 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een toename van 524 tegenover het rapport van gisteren, dat is een nieuw dagrecord. De dag ervoor ging het om 171 ontslagen op een dag tijd.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen afneemt. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de afdelingen intensieve zorg, waar er nu amper nog patiënten bijkomen.

Klik op de tabs om van cijfer te wisselen - het aantal doden wordt hier weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt zaterdag 4 april voorlopig de ‘dodelijkste dag’, met tot nu toe 249 overlijdens op 24 uur tijd.



