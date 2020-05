OVERZICHT. Voor eerste keer in twee maanden tijd minder dan 50 ziekenhuisopnames TT

12 mei 2020

11u03 136 Voor de eerste keer in twee maanden tijd zijn er in de Belgische ziekenhuizen minder dan 50 nieuwe corona patiënten opgenomen. In totaal werden er de voorbije 24 uur 43 nieuwe opnames gemeld. Doordat er ook slechts 35 ontslagen werden gemeld, stijgt de totale bezetting in de ziekenhuizen licht, van 2.222 naar 2.230. In totaal werden 65 nieuwe overlijdens gerapporteerd, net als 330 nieuwe besmettingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de nieuwe 43 ziekenhuisopnames speelt allicht nog een beperkt weekendeffect van zondag mee, waarbij er minder opnames gebeuren en meldingen mogelijk trager doorstromen. Dat effect zagen we ook de voorbije weken. Toch is de dalende trend op de grafiek duidelijk zichtbaar (gemiddeld -7 procent per dag), en blijven we vandaag voor de vierde dag op rij onder de belangrijke drempel van 100 nieuwe opnames. Viroloog Marc Van Ranst hoopte gisteren de cijfers snel onder de drempel van 50 te zien zakken, en dat is nu dus ook gebeurd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met echter slechts 35 gemelde ontslagen uit de ziekenhuizen, stijgt de totale bezetting in de ziekenhuizen wel licht: van 2.222 naar 2.230. Ook dat is op zich geen abnormaal patroon, zoals de oranje curve op de grafiek hieronder laat zien. Aangezien er in het weekend minder mensen ontslagen worden, is er op maandag en dinsdag altijd een stabilisatie of lichte stijging in de bezetting te zien. Morgen zal de bezetting allicht opnieuw dalen, wanneer de ontslagen van maandag in de cijfers verwerkt zitten.

De daling op intensieve zorg van -13 patiënten betekent dat daar nu nog 465 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). Gemiddeld daalt het aantal patiënten er met 5 procent per dag. Er worden 282 patiënten beademd, een daling van 17.

Er werden 65 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 62 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.761 (zwarte lijn). Van die 65 overleden 34 mensen in het ziekenhuis en 31 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 81 procent bevestigd door een Covid-test. 33 mensen stierven in Vlaanderen, 27 in Wallonië en 5 in Brussel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met de 35 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.732 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).

Er zijn ook 330 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat een lichte daling is tegenover gisteren (368). Daarvan wonen er 148 in Vlaanderen, 155 in Wallonië en 25 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 53.779. Er werden gisteren 10.824 tests afgenomen, lager dan de voorbije dagen maar allicht gaat het hier ook om een weekendeffect: minder tests die op zondag worden uitgevoerd en nu pas in de cijfers zitten.