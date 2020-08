OVERZICHT. Verdubbeling van aantal besmettingen in ons land in vergelijking met week eerder

TTR

01 augustus 2020

07u50 0 Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. In de periode van 22 tot en met 28 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 448 nieuwe besmettingen bij. Dat is meer dan het dubbele dan de week ervoor. Toen waren er gemiddeld 219 besmettingen per dag. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gemiddelde aantal nieuwe infecties is inmiddels verder gestegen tot 448 per dag in de periode van 22 juli tot en met 28 juli. In totaal zijn er nu 68.751 besmettingen geteld. Op dinsdag 28 juli werden er 659 positieve gevallen vastgesteld, op maandag 27 juli waren dat er 566 en op zondag 26 juli nog 178. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.

Voor het hele land zijn de voorbije twee weken per 100.000 inwoners 40,7 besmettingen vastgesteld. Een week geleden lag dat aantal voor die belangrijke parameter nog ruim onder de drempel van 30, op 26,9. In totaal zijn er nu 68.751 besmettingen geteld, of 745 meer dan de 68.006 besmettingen waarvan gisteren sprake was.

Het virus blijft vooral circuleren bij de actieve bevolking: 4 op de 10 nieuwe besmettingen deden zich de voorbije week voor bij twintigers en dertigers. De kleine helft (47 procent) van de besmettingen werden geregistreerd in de provincie Antwerpen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal ziekenhuisopnames is vergeleken met vorige week gestegen tot gemiddeld 22 hospitalisaties per dag in de periode van 25 juli tot 31 juli. Het gaat om een stijging van 89 procent. Het zevendaags gemiddelde lag een week eerder nog op 18,1. Het totale aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus bedraagt nu 18.227. Gisteren werden 11 nieuwe patiënten opgenomen, een dag eerder waren dat er nog 20. Dinsdag 28 juli werden er 35 patiënten opgenomen met Covid-19: het hoogste cijfer sinds eind mei.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel dan het aantal besmettingen. Dat komt omdat het virus nu vooral jonge mensen treft en die worden minder snel ernstig ziek dan ouderen. De helft van het aantal ziekenhuisopnames (51 procent) de voorbije week gebeurde in de provincie Antwerpen en Brussel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er liggen momenteel 252 patiënten in de Belgische ziekenhuizen (15 meer dan gisteren), tegenover 218 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 41 een week geleden naar 48 gisteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal overlijdens blijft stabiel op gemiddeld 2,7 (afgerond 3) per dag. In totaal overleden 9.841 mensen aan het nieuwe coronavirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.