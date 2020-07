OVERZICHT. Veel kleinere sociale bubbel, aantal aanwezigen op evenementen fors teruggeschroefd: dit heeft Nationale Veiligheidsraad beslist KVE

27 juli 2020

16u14 70 Vandaag heeft de top van de federale regering opnieuw samengezeten met de deelstaten in wat bestempeld werd als de belangrijkste Veiligheidsraad sinds maart. Gezien het stijgend aantal besmettingen in de provincie Antwerpen en elders in het land drongen nieuwe maatregelen zich op. Een overzicht van alle beslissingen.



“Vijf dagen geleden hebben we onze afbouwstrategie herzien nu de besmettingen in ons land weer toenemen”, zei premier Wilmès aan het begin van de persconferentie. “De Belgische situatie is niet uniek in Europa, alle landen om ons heen worden geconfronteerd met een heropflakkering. Daarom hebben we beslist om deze maatregelen te nemen die de komende vier weken (tot eind augustus) zullen gelden”, klonk het.

De volgende maatregelen gaan vanaf woensdag 29 juli in:

Sociale bubbel

Tot nu toe mocht iedereen maximaal 15 contacten per week hebben, maar de Veiligheidsraad heeft een inperking aangekondigd. De sociale bubbel wordt teruggeschroefd van 15 naar 5 personen per week. Een gezin mag de komende vier weken dus nog maar maximaal 5 (vaste) personen in zijn sociale bubbel toelaten. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld bij die vijf personen.

“Deze vijf personen zijn mensen buiten je gezin, met wie je contacten onderhoudt en waarbij de veiligheidsafstand niet altijd kan worden gegarandeerd. Uiteraard moet je in om het even welke situatie voorzichtig zijn”, benadrukte de premier. Als je in contact komt met mensen die geen deel uitmaken van deze nieuwe sociale bubbel, moet je op elk moment de veiligheidsafstand bewaren. “Het is dan altijd raadzaam om een mondmasker te dragen, zelfs als dit, in die gevallen, het absoluut respect van de veilige afstand niet kan vervangen.”

(Sport)evenementen

Tot nu mochten 200 mensen deelnemen aan een indoor event en 400 mensen aan een evenement in openlucht. Maar hier is de Veiligheidsraad overgegaan tot een halvering. Het aantal personen op evenementen wordt dus flink ingeperkt. Indoor worden er voortaan nog 100 mensen toegelaten, outdoor 200. Op de evenementen worden mondmaskers verplicht.

Niet-begeleide evenementen zoals uitstappen, samenscholingen of familiebijeenkomsten zijn beperkt tot 10 personen, kinderen niet meegerekend. Dit geldt ook voor recepties. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen, stages en speelpleinwerking.



Trouwfeesten

Bij trouwfeesten zullen er maximaal 100 gasten de ceremonie mogen bijwonen. Op de receptie mogen slechts 10 gasten aanwezig zijn.

Winkelen

‘Funshoppen’ is niet aan de orde. Voortaan moet je opnieuw alleen winkelen, behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben bijzijn. Het winkelen wordt ook beperkt tot maximaal dertig minuten (behalve op afspraak).

Voor wie koopjes wil doen, is er wel goed nieuws: de solden gaan door.

Telewerken

Telewerken wordt opnieuw sterk aanbevolen.

Registratieplicht

Naast de horeca komt er nu ook een registratieplicht in sportlessen en wellnesscentra.

Gratis treinreizen

De maatregel om gratis treinreizen aan te bieden, wordt uitgesteld tot september. Dit is beslist om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.