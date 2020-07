OVERZICHT. Van de lockdown op 18 maart tot de recentste versoepelingen: dit is het parcours dat België tot nu heeft doorlopen AW

23 juli 2020

11u53 0 De Nationale Veiligheidsraad zal vandaag geen versoepelingen aankondigen voor augustus. Integendeel: waarschijnlijk worden nieuwe maatregelen voorgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze tijdlijn schetst welke maatregelen én versoepelingen we alvast achter de rug hebben.



• 10 maart

Op 10 maart, de dag dat het coronavirus het eerste dodelijke slachtoffer maakte in ons land, zit de Nationale Veiligheidsraad een eerste keer samen. Daar wordt beslist om maatregelen in te voeren, in een poging het coronavirus SARS-CoV-2 het hoofd te bieden.



Voor het eerst is er sprake van een afstandsregel, maar scholen, winkels en horeca blijven gewoon geopend.

• 12 maart

Amper twee dagen later, nadat er nog twee personen zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, worden de maatregelen bijgeschroefd: lessen worden opgeschort, horecazaken worden onherroepelijk gesloten en winkels mogen enkel op weekdagen de deuren openen. Daarnaast wordt telewerken sterk aangeraden en is bezoek in woonzorgcentra uit den boze.



Naarmate de dagen vorderen en het aantal infecties in België oploopt, worden er bijkomende maatregelen ingevoerd: ziekenhuizen stellen niet-dringende consultaties uit en laten geen bezoek meer toe.

• 18 maart: lockdown

De dag dat België in lockdown gaat: op 18 maart sluiten alle niet-essentiële winkels vanaf 12 uur ’s middags. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden, met uitzondering van gezinsleden of voor het werk.



Essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de apotheek en het benzinestation, zijn nog toegestaan. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt.



Alle samenscholingen worden verboden. Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen in het gezelschap van familieleden of één vriend(in), met respect voor een gepaste sociale afstand van anderhalve meter.



De maatregelen zullen zéker tot 5 april gelden, werd destijds gezegd.

• 20 maart

De grenzen van ons land worden gedeeltelijk gesloten. Omstreeks 15 uur worden er inreis- en uitreiscontroles ingevoerd: niet-essentiële verplaatsingen van en naar ons land zijn verboden. We mogen alleen maar de grens oversteken als dat echt moet voor woon-werkverkeer, goederenverkeer, een medische of familiale noodzaak.

• 27 maart

De Nationale Veiligheidsraad beslist om de strenge maatregelen nog zeker tot 19 april aan te houden, met een eventuele verlenging tot 3 mei.

• 6 april

Maandag 6 april wordt de zogenaamde GEES-werkgroep in het leven geroepen. Zij dient een exitstrategie op poten te zetten. Leden van de GEES zijn: Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen, toenmalig interfederaal woordvoerder Emmanuel André, juriste Inge Bernaerts, professor economie aan de ULB Mathias Dewatripont, ULB-onderzoeker Marius Gilbert, biostatisticus Niel Hens, Céline Nieuwenhuys van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten, voormalig Bpost-topman Johnny Thijs, viroloog Marc Van Ranst en Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België.

• 18 april: versoepelingen

Op 18 april worden de eerste versoepelingen doorgevoerd: de tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen de deuren weer openen. Net zoals de supermarkten gelden in de tuincentra nog wel bepaalde regels: er mogen maar een beperkt aantal klanten tegelijk binnen, de winkelkarren dienen ontsmet te worden en een bezoek aan tuincentra mag geen familie-uitje worden.

• 24 april

Meer dan een maand na het invoeren van de strenge maatregelen wordt de exitstrategie vastgelegd. Op 24 april beslist de GEES-werkgroep dat deze maatregelen zeker tot en met 3 mei zullen gelden. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, tenminste als de omstandigheden het toelaten. De verschillende fases (fase 1.a, 1.b, 2 en 3) worden voorgesteld aan de bevolking.

Exitstrategie

• 4 mei: fase 1.a

Op 4 mei gaat de eerste fase van de versoepelingen in. Bepaalde ondernemingen mogen het werk weer hervatten, stoffenwinkels mogen de deuren openen en ook niet-dringende consultaties bij de dokter en in ziekenhuizen worden stilaan toegelaten.

Daarnaast wordt er een versoepeling op sociaal vlak doorgevoerd: fysieke activiteit in openlucht is toegestaan met maximaal twee personen (in plaats van één persoon), naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

• 10 mei

Op 10 mei (Moederdag), één dag voor fase 1.b van de exitstrategie, wordt de sociale bubbel uitgebreid naar vier personen. Dat betekent dat vier andere personen een bezoek mogen brengen, op voorwaarde dat ze intussen geen andere mensen ontmoeten.

• 11 mei: fase 1.b

Alle winkels mogen opnieuw de deuren openen vanaf 11 mei. Ze moeten wel enkele maatregelen in acht nemen zoals het limiteren van het aantal bezoekers. Kappers en andere contactberoepen worden nog eventjes verboden.

• 18 mei: fase 2

België gaat een nieuwe fase in van de exit uit de lockdown. Kappers, schoonheidssalons, pedicures, nagelsalons, barbiers en tatoeage- en piercingsalons mogen opnieuw de deuren openen. Markten kunnen weer beperkt plaatsvinden (met maximaal 50 kramen), sporten in clubverband is opnieuw mogelijk in de buitenlucht (met maximaal twintig personen) en ook musea en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen. Op huwelijken en begrafenissen mogen voortaan 30 personen aanwezig zijn. Maar dat alles wel nog steeds onder strikte voorwaarden.



Daarnaast is het formeel ook de eerste lesdag voor bepaalde leerjaren uit het onderwijs, al organiseerden de Vlaamse scholen op vrijdag 15 mei al een eerste ‘testdag’.

Lees hier het volledige overzicht.

• 8 juni: fase 3

Op 8 juni gaat fase 3 van de exitstrategie in. Dat betekent dat alle bedrijven hun activiteiten mogen hervatten. De horeca mag deels weer open, met uitzondering van speelhallen en casino’s. Die laatste moeten nog geduld hebben tot 1 juli. Dat geldt ook voor receptiezalen. Daar zullen maximaal 50 gasten aanwezig mogen zijn. Nachtclubs, discotheken en fuiven mogen niet open of zijn niet toegelaten vóór eind augustus.

Cafés, bars en restaurants mogen wel open op 8 juni, maar ze moeten nauwkeurige richtlijnen volgen. Zo moet er 1,5 meter tussen de tafels zijn, mogen er maximaal 10 gasten aan een tafel plaatsnemen, moet iedereen aan tafel bediend worden en moeten obers mondmasker dragen. Alle zaken mogen openblijven tot 1 uur, iets wat voortaan ook geldt voor de nachtwinkels.

Fitnesscentra mogen weer openen, en contactsporten mogen (contactloos) trainen. Ook uitstapjes binnen België zijn weer toegestaan.

Ook de bubbels worden flink uitgebreid. Je mag nu contact hebben met 10 verschillende personen per week. Social distancing blijft aangeraden, maar niet voor gezinsleden, kinderen onder de 12 jaar onder elkaar en mensen uit de uitgebreide bubbel. Als dat niet mogelijk is, moet je een mondmasker dragen. Als je iets in groep doet, mag die nooit groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Zowel bij bezoek thuis, als buitenshuis of op restaurant.

Lees hier het volledige overzicht.

• 15 juni

Op 15 juni opent België de grenzen weer voor wie reist binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein).



• 1 juli: fase 4

Wie gaat winkelen, hoeft dat vanaf 1 juli niet meer alleen te doen, maar mag mensen uit zijn/haar bubbel meenemen. Ook de tijdslimiet van een halfuur vervalt.

De bubbel van 10 wordt uitgebreid naar 15. Het principe blijft hetzelfde: iedere week kan u met maximum 15 personen afspreken. Dat hoeven niet iedere week dezelfde mensen te zijn.

Pretparken kunnen vanaf 1 juli de deuren heropenen. Ook binnenspeeltuinen mogen vanaf dan weer (jonge) bezoekers welkom heten.

Ook de cultuursector kan enigszins opgelucht ademhalen: vanaf 1 juli zijn cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Ook daar gelden de algemene regels rond afstand en hygiëne, maar de Nationale Veiligheidsraad legt ook een maximumaantal bezoekers op. Bij activiteiten die binnen plaatsvinden - theaterzalen, cinema’s, concertzalen - zijn maximum 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400.

Lees hier het volledige overzicht.

