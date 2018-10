OVERZICHT. Vakbondsacties tegen pensioenplannen regering, hinder voor openbaar vervoer Redactie

02 oktober 2018

11u57

Bron: belga 38 De drie grote vakbonden betogen vandaag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. In alle gewesten zijn actiemomenten, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden. Vooral de plannen van de regering rond zware beroepen baren de bonden zorgen. De acties zorgen in heel Vlaanderen en Brussel ook voor hinder bij het openbaar vervoer. Een overzicht:

De acties van vandaag moeten de eis van de vakbonden - "een waardig pensioen op een redelijke leeftijd" - kracht bij zetten. De focus van de actie ligt bij de zware beroepen. "Mensen hebben heel hun carrière het beste van zichzelf gegeven, in volcontinu gewerkt, in vriestemperaturen, hebben zware lasten getild. Ze willen uitzicht op een treffelijk einde van hun carrière", verwoordt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen het.De actie komt op een cruciaal moment. Bonden en werkgevers onderhandelen over de zware beroepen in de privésector. Een akkoord lijkt evenwel ver weg.

Het pensioenbeleid van de federale regering garandeert "een waardig pensioen op een redelijke leeftijd". Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) alvast in een reactie op de vakbondsmanifestaties tegen het beleid. Volgens de MR-minister maken de bonden gebruik van "makkelijke slogans" en een "angstwekkend discours".

Betoging in Brussel loopt af zonder incidenten

Op de Kunstberg aan het Brusselse Centraal Station zijn om 10.30 uur in de motregen enkele duizenden vakbondsmilitanten bijeengetroept. De Brusselse politie telde 4.000 deelnemers in de hoofdstad. Dat meldt de zone Brussel Hoofdstad Elsene via Twitter.

Comptage officiel : 4 000 participants #manifestation #Bruxelles

Officiële telling : 4 000 deelnemers #betoging #Brussel#manif2oct #betoging2okt #pensions #pensioenen PolBru(@ zpz_polbru) link

De bonden verwachtten zelf 10.000 mensen."Deze actie dient om mensen te sensibiliseren, te mobiliseren en te informeren", zei Estelle Ceulemans, algemeen secretaris van ABVV-Brussel. "We willen de regering en de parlementsleden duidelijk maken dat de mensen niet akkoord gaan met het huidige beleid, dat geen legitimiteit heeft."

Rond 12.30 uur liep de Brusselse betoging af. Die verliep opvallend gemoedelijk.

In de loop van de ochtend trekt een delegatie jongeren van de drie bonden naar premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke om de eisenbundel te overhandigen. "Jongeren, werknemers en gepensioneerden zeggen samen dat ze niet akkoord gaan met het beleid. Voor de jongeren moet de prioriteit liggen bij het creëren van échte, goede jobs", zegt Ceulemans.

Voor Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, speelt het hele pensioendossier niet alleen voor diegenen die aan het einde van de loopbaan zitten. De regering "helpt het pensioendossier naar de vaantjes voor de jongeren" omdat ze de financiering wegknipt.

Leuven

Om 10 uur verzamelden ruim 500 militanten van ACV, ABVV en ACLVB op het Martelarenplein aan het station in Leuven. Op het plein vond een inleefactie plaats. Voor een campagnemoment en speeches van secretarissen van de drie bonden werd een onderkomen gevonden in het muziekcentrum Het Depot. Aan tenten konden militanten en voorbijgangers een "ouderdomssimulatiepak" aantrekken. Dat pak simuleert fysieke ongemakken die gepaard gaan met een oudere leeftijd: van stijve gewrichten over een verminderd gezichtsvermogen tot bevende handen. Bepaalde proeven moesten activiteiten voorstellen die horen bij specifieke beroepen: van het beklimmen van een ladder tot het toedienen van een spuitje en spelen met kleuters.

"Zo kunnen mensen zelf ontdekken hoe onhaalbaar het is om tot hun 67ste activiteiten uit te voeren die passen bij typische beroepen zoals bouwvakker, verpleegster, kantoorbediende, kleuterjuf en winkelbediende", zei Marijke Marsoul (ABVV). Met behulp van een aging app konden geïnteresseerden een foto laten nemen die hen een beeld gaf hoe ze er fysiek zullen uitzien op hun 67ste levensjaar.

Gent

In Gent verzamelen duizenden actievoerders voor een optocht. ACV, ABVV en ACLVB verwachten zowat 4.000 demonstranten. Vanaf 11u stromen ondanks het regenweer enkele duizenden manifestanten toe vanuit station Gent Sint-Pieters.

De optocht arriveert rond 12u aan het Kramersplein, waar het pensioenbeleid van de regering symbolisch 'doorprikt' zal worden. De vakbonden aanvaarden niet dat de pensioenlast onbetaalbaar wordt indien de hervormingen niet worden doorgevoerd. "Willen we mensen opbranden of willen we loopbanen waarbij mensen waardig oud worden? Dat is een politieke keuze", zegt gewestelijk secretaris Katrien Neyt van ABVV Oost-Vlaanderen.

Antwerpen

In Antwerpen start een manifestatie om 10.30 uur aan de Leopold De Waelplaats. Van daaruit trok de stoet, met een symbolische lijkwagen voorop, richting het centrum met de Groenplaats als eindbestemming.

Vooral premier Charles Michel - waarvan een groot, karikaturaal hoofd wordt meegedragen - en burgemeester Bart De Wever - op een spandoek met onderschrift "burgemeester van de rijken" - zijn kop van jut.

In de optocht stapt ook een groep van de Mora-vestiging in Mol mee. Begin september raakte bekend dat daar 97 jobs bedreigd worden omdat een deel van de productie verdwijnt.

Onderweg werd de menigte toegesproken door PVDA-voorzitter Peter Mertens. Aangekomen op de Groenplaats zochten heel wat betogers snel beschutting voor de regen in een van de café's op het plein, waardoor de massa snel uitdunde. De overgebleven groep luistert er naar comedian Nigel Williams en afgevaardigden van de drie vakbonden

4.000 actievoerders in Hasselt

In Hasselt verzamelden militanten om 10.30 uur aan het station. Ze trokken door het centrum van Hasselt met twee tussenstops voor ludieke acties om hun boodschap duidelijk te maken. "Aan het RVA-gebouw hebben we papieren zakdoekjes afgegeven, om te zeggen dat het eigenlijk om te huilen is", zegt Jean Vranken, voorzitter van ACV Limburg.

Volgens Politie Limburg Regio Hoofdstad waren zowat vierduizend actievoerders aanwezig en verliep de betoging zonder incidenten.

Andere steden

In Kortrijk verzamelden betogers om 11.00 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat. Zowat 200 militanten van de socialistische vakbond zijn dinsdagochtend ook naar de woning getrokken van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem (MR) in Doornik. Een delegatie gaf er een open brief af waarin de vakbond de ontevredenheid van de werknemers en bijstandsgerechtigden over het beleid van de federale regering aankaart.

Voor de pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront in het Henegouwse La Louvière trokken zowat 200 leden van de lokale afdeling FGTB Wallonie Picarde tegen 6 uur naar de woonst van Marghem. De minister werd maandagavond verwittigd van de vakbondsactie en ze beloofde de militanten te ontvangen, aldus regionaal vakbondssecretaris Gaëtan Vanneste.

Een delegatie ging uiteindelijk een halfuur op de koffie. "Ze kon de levendige getuigenissen van enkele werknemers aanhoren die verschillende problemen aankaartten bij hun beroep." Zo ging het over de pensioenen en de kwetsbaarheid van sommige beroepen. De minister toonde zich verbaasd over de aangekaarte zaken en beloofde zich te informeren, stelt de vakbondsman nog. De actie was gericht tegen de MR, de enige Franstalige partij in de federale regering, en verliep in een goede sfeer.

Ook in Namen en Luik zijn vandaag acties gepland.

Openbaar vervoer

In Brussel is er door de vakbondsacties al hinder bij het openbaar vervoer. Voorlopig rijdt er maar één metrolijn uit. De lijn is wel verlengd tot aan de Erasmus. Tussen Simonis en De Brouckère zijn bussen ingelegd. Er zijn ook acht tramlijnen en acht buslijnen verzekerd. De tramlijnen die uitrijden zijn de 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 en 92. Bij de bussen gaat het om de lijnen 20, 21, 29, 34, 71, 78, 87 en 95. Op deze lijnen is minstens de helft van de bussen en trams uitgereden in vergelijking met een normale dag.

In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord, meldt De Lijn. Op het stadsnet van Antwerpen was om 7.30 uur globaal een kwart van de stadsbussen en de helft van de trams uitgereden. Op de tramlijnen 3 en 11 is er het minste hinder, op tramlijn 15 het meest. Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie (lijnenbundels 600 en 700).

#Verstoring #Antwerpen#Vakbondsactie

Grote hinder op stadsnet Antwerpen.

Op lijnen van Antwerpen naar het noorden van provincie (lijnenbundels 600 en 700) en in regio #Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag.

In regio #Turnhout is dat ongeveer twee derde.#DeLijn De Lijn(@ delijn) link

In de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag. In de regio Turnhout is dat ongeveer twee derde, klinkt het.

Ook in Gent is het stadsnet zwaar verstoord. Tramlijn 1 en stadsbussen 3 en 5 rijden om het kwartier. Bij tramlijnen 2 en 4 en stadsbus 9 is dat om het halfuur. De stadsbussen 6, 8, 17/18 en 38/39 rijden niet. Na 20 uur rijden er geen stadslijnen meer. In Aalst wordt bijna de helft van de stadslijnen gereden. Elders in Oost-Vlaanderen is de hinder kleiner.

Ook in Vlaams-Brabant is er in heel de provincie hinder. De dienstverlening is het meest verstoord in de grote rand rond Brussel, vooral in het Pajottenland en de Druivenstreek. Ook het stadsnet van Leuven ondervindt grote hinder, vooral op lijn 2.

In Limburg zijn zeven op de tien chauffeurs uitgereden. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden.

In West-Vlaanderen tot slot rijdt 90 procent van de chauffeurs. Bij de kusttram is de hinder groter, met drie trams op de vier die rijden. Op het stadsnet van Oostende rijdt 60 procent van de bussen.

#Verstoring #WestVlaanderen#Vakbondsactie#Kusttram: rijdt 50%

Stadsnet #Oostende: rijdt 60 %.

Stadsnet #Roeselare: rijdt normaal

Regio #Kortrijk: rijdt 90%

Regio #Brugge: rijdt 90%#DeLijn De Lijn(@ delijn) link

Verzet tegen verhoging pensioenleeftijd

De vakbonden verzetten zich onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. "Werken tot 67 jaar is onhaalbaar", luidt het. De plannen die de regering heeft voor mensen met een zwaar beroep, baren hen ook zorgen. "Ongeacht de zwaarte van het beroep, voorziet men een aanzienlijke daling van het pensioenbedrag indien men vóór de wettelijke pensioenleeftijd stopt met werken. Het verlies kan oplopen tot 353 euro per maand voor de hoogste pensioenen."