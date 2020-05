OVERZICHT. Trends blijven dalen, 14 nieuwe overlijdens HLA

31 mei 2020

11u19

Bron: Sciensano 10 Er zijn de afgelopen 24 uur 195 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er meer dan gisteren (125). In de ziekenhuizen werden 40 nieuwe patiënten opgenomen, ook een lichte stijging ten opzichte van gisteren (29) Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt opnieuw, daar liggen nu 821 mensen. Gisteren waren dat er nog 937. De daling zet zich ook verder op intensieve zorgen: daar worden nog 168 mensen verzorgd, tegenover 173 gisteren. Er werden 14 overlijdens gerapporteerd (gisteren 23).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voorbije 24 uur werden 40 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is opnieuw iets meer dan gisteren, toen er 29 patiënten werden opgenomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal liggen er nu nog 821 patiënten in de ziekenhuizen, dat zijn er 69 minder dan een dag eerder. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april.

Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er opnieuw goed nieuws: daar liggen nu 5 patiënten minder dan gisteren, wat het totaal op 168 brengt. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden jammer genoeg opnieuw 14 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.467 (zwarte lijn). Van die 14 doden, overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum.

In totaal werden al 15.887 patiënten genezen verklaard sinds 15 maart (groene lijn), dat is een stijging van 118 in de voorbije 24 uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Het ‘nieuwe’ ziekenhuis ná coronacrisis: “Niet overbodig om nu al na te denken over extra capaciteit bij uitbraak nieuw virus”(+)

Antwerpse immunoloog Hans-Willem Snoeck: “De Belgische experts spelen met vuur”(+)

Vrees voor tekort aan griepvaccins in najaar door corona(+)