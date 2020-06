OVERZICHT. Trend nog steeds licht dalend: 89 nieuwe besmettingen gemeld TTR

17 juni 2020

11u00 30 Er zijn de afgelopen 24 uur 89 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld in ons land, tegenover 55 gisteren. Er zijn opnieuw 13 overlijdens te betreuren, tegenover 4 gisteren. Er werden 24 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, tegenover 11 gisteren. Viroloog Marc Van Ranst verduidelijkt aan onze redactie dat de cijfers de goede richting blijven uitgaan.



Vandaag gaan we verder onder de symbolische grens van 100 besmettingen. In de afgelopen 24 uur werden er 89 nieuwe besmettingen gemeld, tegenover 55 gisteren. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee op 60.244. Dat is een onderschatting, want niet iedereen werd/wordt getest.

“Het is voor de eerste keer in zeven dagen dat we minder dan 100 besmette gevallen gemiddeld per dag hebben”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan onze redactie. “Het blijft de goede richting uitgaan, ook al is dit cijfer wat hoger dan gisteren.”



Ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen zijn 24 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 11 opnames gemeld. “Het zijn er dertien meer dan gisteren, maar gisteren was dan ook het laagterecord. Dit komt ongeveer overeen met wat we gemiddeld zagen de voorbije week”, zegt Van Ranst. Afgelopen vrijdag klokte men af op 32 nieuwe ziekenhuisopnames, dat was toen het hoogste cijfer sinds 5 juni.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu al weken onder de 50. Op langere termijn blijft de trend voorlopig dalend met 3 tot 5 procent per dag. De piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen.



Intensieve zorg

In totaal zijn er in de ziekenhuizen momenteel 371 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat is een daling van 25 patiënten. Er hebben 31 patiënten ademhalingsondersteuning nodig. Dat zijn er 6 minder dan gisteren.

Er liggen nog 67 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 76 gisteren, een daling van 9 patiënten in de voorbije 24 uur. “Het aantal mensen op intensieve zorg is een laagterecord”, aldus Van Ranst. Ook deze trend is op langere termijn dalend met 5 tot 6 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april.



Overlijdens

Er werden 13 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd, tegenover 4 gisteren. Het gaat om 3 overlijdens in de ziekenhuizen en 10 in de woonzorgcentra. In deze laatste groep werd 90 procent bevestigd door een Covid-test. “We moeten hierbij de opmerking maken dat Vlaanderen de voorbije 3 à 4 dagen geen cijfers heeft doorgegeven voor de woonzorgcentra”, verduidelijkt Van Ranst.

Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.675 (zwarte lijn). Ook hier is de trend dalend met 6 tot 7 procent per dag. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn 95 procent bevestigde gevallen en 5 procent mogelijke gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 27 procent bevestigde en 73 procent vermoede gevallen.

In totaal werden ook al 16.684 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn). Dat is een stijging van 57 in de voorbije 24 uur.

“We zullen zien dat de cijfers op en neer gaan”, gaat Van Ranst verder. “Elke dag kun je er weinig belang aan hechten. Bekijk de cijfers met een venster van een week. Wanneer je het op die manier bekijkt, dan kun je tendensen veel beter inschatten dan te kijken naar individuele dagen. Als je het bekijkt op weekbasis, dan de cijfers nog altijd de goede richting uit.”



Situatie Peking

“Er is heel wat te doen over de situatie in Peking, waar er nieuwe gevallen bijkomen. Het ging om een veertigtal gisteren. Vandaag werden er ook een veertigtal nieuwe gerapporteerd. Er worden zeer strenge maatregelen genomen en ik begrijp dat men dat van zeer nabij opvolgt”, aldus Van Ranst. “We moeten een kanttekening maken. We hebben dubbel zo veel nieuwe gevallen als in heel China. Ik maak me eerder zorgen over de gevallen hier dan in Peking.”

“De cijfers blijven nog altijd naar beneden gaan als je het op weekbasis bekijkt. Dat is geruststellend”, stelt de viroloog. “Natuurlijk is 89 nieuwe gevallen bij ons nog behoorlijk veel. Wanneer we dan zeggen dat het oké is om de grenzen terug te openen en opnieuw te reizen, dan is dat een maand te vroeg.”

Ontsmettingsapparaten

In Peking maar ook in anderen landen, zoals Zuid-Korea, zien we beelden opduiken van toestellen in het straatbeeld om het coronavirus te bestrijden. “Men probeert er de omgeving en zelfs de straten mee te ontsmetten”, legt Van Ranst uit. “Persoonlijk denk ik niet dat het bijzonder zinvol is. Mensen die afstand houden en op drukke plaatsen een masker dragen. Dat zijn nuttige maatregelen, maar om nu de straten hier te gaan schoonmaken op die manier lijkt me te veel van het goede. Het werkt zeer goed bij ziektes die worden overgedragen door insecten.”

“Men mag niet elke maatregel die men in een ander land neemt plots als de standaard gaan zien”, vindt Van Ranst. “Dat is echt niet nodig.”



