OVERZICHT. Trend lijkt te wijzigen: aantal besmettingen met coronavirus daalt niet meer HR

08 juli 2020

07u29

Bron: Sciensano 0 Het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land daalt niet langer. Dat blijkt uit de nieuwe update in het dashboard van Sciensano. Er worden nog gemiddeld 85,1 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd. Dat is een heel lichte stijging in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen (84,9). “We zitten op een kantelpunt”, zegt viroloog Steven Van Gucht. De komende dagen zal blijken hoe de trend verder evolueert.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 58 besmettingen die werden geregistreerd op 4 juli, dat is afgelopen zaterdag. Een dag eerder waren het er 89, de dag daarvoor 86. De cijfers van de voorbije week zijn nog niet allemaal volledig en kunnen dus nog licht stijgen als de rapportering bij Sciensano nog wijzigt.

In totaal werden in ons land nu al 62.123 positieve besmettingsgevallen gemeld, dat zijn er 65 meer dan een dag eerder (62.058). Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,4 nieuwe gevallen van het coronavirus (tegenover 10,2 een dag eerder).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

10,4 ziekenhuisopnames gemiddeld

Er worden dagelijks nog gemiddeld 10,4 of afgerond 10 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een verdere daling ten opzichte van het 7-daags gemiddelde van 14,9 een week geleden. Globaal genomen blijft het gemiddelde (rode lijn op de grafiek) geleidelijk aan verder dalen. Dinsdag werden er 15 mensen opgenomen tegenover 9 een dag eerder.

In de ziekenhuizen lagen gisteren 178 mensen, tegenover 169 een dag voordien en 222 een week geleden. Op de afdelingen intensieve zorg lagen dinsdag 32 patiënten, dat zijn er 5 meer dan de dag ervoor.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

3,9 overlijdens gemiddeld

Elke dag overlijden gemiddeld nog 3,9 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In de voorgaande periode van zeven dagen waren het er nog gemiddeld 6,0 per dag. Het cijfer zakt voor het eerst sinds het begin van de gezondheidscrisis onder 4 overlijdens per dag. Op weekbasis gaat het om een daling 32 naar 27 overlijdens.

Het laatst bekende dagcijfer ligt op 2 doden die werden geregistreerd op 4 juli, afgelopen zaterdag. De cijfers van de dagen daarna zijn nog niet volledig en kunnen nog stijgen. Het totale overlijdens ligt ondertussen op 9.776.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Witte woede bekoeld na investering van 1 miljard: “Eindelijk erkenning waar we al jaren op wachten” (+)

Virologen ontkrachten 7 populaire misvattingen over het coronavirus: “Dit is als Donald Trump die aanraadt bleekwater te drinken” (+)

Coronacrisis in woonzorgcentra: “Beke vijf keer om actie gevraagd. Nul keer antwoord” (+)