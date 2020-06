OVERZICHT. Trend aantal besmettingen daalt opnieuw HLA

29 juni 2020

10u07

Bron: Sciensano 10 Er worden gemiddeld 83 besmettingen per dag met het coronavirus opgetekend, dat is een daling van 8 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal werden in ons land nu al 61.361 positieve besmettingsgevallen gemeld, dat zijn er 66 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwe update van Sciensano.

Sciensano publiceert niet langer de dagelijkse cijfers, maar focust zich op de weektrends. In het weekend worden enkel het aantal besmettingen gerapporteerd, op weekdagen krijgen alle cijfers een update. Op die manier kan de evolutie van de epidemie beter opgevolgd worden, klinkt het. Ook worden op die manier dagelijkse schommelingen door bijvoorbeeld het weekendeffect uitgevlakt. De voortgang van de epidemie is voortaan te volgen aan de hand van het voortschrijdend gemiddelde over zeven dagen. Die resultaten worden dan weer vergeleken met de cijfers van de week ervoor.



Cijfers van de dagelijkse meldingen worden niet meer expliciet weergegeven, maar vallen wel af te leiden door de totalen te vergelijken met die van de dag ervoor.

Gemiddeld 83 besmettingen per dag

Wat het aantal besmettingen betreft, staat het totaal nu op 61.361 tegenover 61.295 gisteren. De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 83 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 8 procent tegenover de week voordien (gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag). Sciensano meldt dat de gegevens van het aantal nieuwe infecties van de laatste vier dagen nog niet zijn geconsolideerd.



Sciensano merkt een lichte stijging van het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie 0 tot 9 jaar op, meldt epidemioloog Brecht Devleesschauwer op Twitter. In die leeftijdsgroep zijn in totaal nu al 587 gevallen bekend, een week eerder waren dat er 569.

