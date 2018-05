Overzicht: terreuraanslagen van jongste jaren tegen politie HA

29 mei 2018

17u04

Bron: Belga 2 Het onderzoek naar de schietpartij in Luik is aan het federale parket toevertrouwd. "Er zijn redenen om aan te nemen dat het om een terreuraanval zou kunnen gaan", zei de woordvoerder van het parket. Hieronder een overzicht van terreuraanslagen die de jongste jaren tegen de ordediensten waren gericht.

08/06/2012

Brahim Bahrir (35) verwondt twee patrouillerende politieagenten met een mes in metrostation Beekkant in Brussel. De man was die ochtend vanuit Parijs, waar hij woonde, in Brussel aangekomen om deel te nemen aan een betoging van Sharia4Belgium tegen de inrekening enkele dagen eerder van een vrouw in nikab door de lokale politie van Sint-Jans-Molenbeek. De Parijzenaar wordt op 25 juni 2013 door de correctionele rechtbank van Brussel tot een gevangenisstraf van zeventien jaar veroordeeld.

06/08/2016

Twee politievrouwen worden aan het politiebureau in het centrum van Charleroi met een machete verwond door een Algerijn die "Allah akbar" roept. De dader, die illegaal in België verbleef, wordt door de politie doodgeschoten. IS (Islamitische Staat) eist de aanslag de dag daarna op.

07/09/2016

Een man die illegaal in België verblijft, geeft verscheidene messteken aan twee politieagenten op patrouille in Molenbeek. Dankzij hun kogelvrij vest blijven de twee politiemannen ongedeerd.

25/08/2017

Een tot Belg genaturaliseerde Somaliër valt in het centrum van Brussel militairen met een mes aan voordat hij door de soldaten doodgeschoten wordt. Het federale parket spreekt van een "terroristische" aanval. De aanval wordt de volgende dag door IS opgeëist in een mededeling die het propagandaorgaan Amaq van de terreurgroep op de berichtendienst Telegram zet. De mededeling preciseert dat "de operatie uitgevoerd werd in antwoord op de oproepen om de staten van de coalitie te viseren". België maakt deel uit van de internationale coalitie die in Syrië en Irak tegen IS opereert.