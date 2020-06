OVERZICHT. Terrassen, barbecueën met vrienden of zwemmen met het mooie weer? Wat mag en wat mag niet? AW

23 juni 2020

08u44 0 Het warme zomerweer dat ons deze week beloofd wordt, zal velen uit hun kot lokken, op zoek naar verkoeling en/of wat frisse buitenlucht. En al lijkt de coronacrisis in ons land stilaan haar laatste hoofdstuk te schrijven, sommige activiteiten zijn nog steeds niet mogelijk en/of toegelaten. Een overzicht.

Terrassen en op café gaan is al mogelijk sinds 8 juni. Al moeten we ons nog wel aan enkele regels houden. Zo mag je maximaal met tien personen aan dezelfde tafel gaan zitten. Daarbij moet de afstand van 1,5 meter tussen de verschillende tafels gerespecteerd worden. Obers dragen een mondmasker en tooghangen is verboden. Alle restaurants en cafés sluiten de deuren om 1 uur ’s nachts. Mogelijk wordt dat (verplicht) sluitingsuur aangepast tijdens de nieuwe Veiligheidsraad morgen.

Organiseer je liever een gezellige avond thuis? Ook barbecueën met vrienden kan terug. Barbecueën was altijd al toegelaten, zolang je het met je eigen bubbel deed. Inmiddels mogen de bubbels uitgebreid worden, en mag elk gezinslid maximaal tien andere personen per week zien.

Je kan ook gewoon ijsjes gaan eten. IJsjeszaken zijn gewoon mogen openblijven tijdens de lockdown, op voorwaarde dat de ijsjes afgehaald werden. Inmiddels mag je je ijsje ook ter plaatse opeten.

Speeltuinen en pretparken

Sinds woensdag 27 mei zijn ook de buitenspeeltuinen terug geopend voor kinderen tot en met 12 jaar oud. Wel moeten ouders (of volwassen begeleiders) hun kinderen aansporen om de afstandsregel te respecteren. In grote speeltuinen en parken is er verder een limiet van maximaal 20 kinderen. Binnenspeeltuinen zijn nog wel gesloten. Die zullen ten vroegste op 1 juli openen. Ook daarover zal de Veiligheidsraad morgen overleggen.



Pretparken zijn eveneens nog gesloten. De Vlaamse regering vraagt wel om hen al voor 1 juli enkele dagen te laten proefdraaien, zodat ze wat kunnen testen met een kleinere mensenmassa. Dat is ook een vraag van de sector.

Zwemmen

Gaan zwemmen is voorlopig niet evident. Binnen- en buitenzwembaden blijven sowieso nog gesloten tot en met 30 juni. Nochtans is het veilig om te zwemmen. Zo bleek nog uit recent onderzoek dat chloor het coronavirus doodt. Maar via de douches en kleedkamers kan het virus wél verspreid worden. Vandaar dat de zwembaden wellicht in een volgende fase, op 1 juli zullen openen.

Ook in de zee kan je (nog) niet zwemmen. De redders zullen pas op 27 juni terug aan de slag gaan, en zonder redders mag er simpelweg niet gezwommen worden. Wie de regels overtreedt, riskeert een GAS-boete van 250 euro.

Dan rest er nog een optie: zwemmen in recreatiedomeinen met vijvers en meren. Dat is toegelaten vanaf 8 juni “mits naleving van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie”, zo staat te lezen in de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum. Daarbij moet het publiek zich wel aan de geldende regelgeving houden: opnieuw is zwemmen enkel toegelaten onder het toezicht van redders. Daarnaast moeten eventuele kleedhokjes en douches gesloten blijven.

Dierentuinen en (openlucht)musea bezoeken

De Belgische dierentuinen openden een goede maand geleden weer de deuren. Ook de (openlucht)musea zijn opnieuw toegankelijk, op voorwaarde dat bezoekers op voorhand een toegangsticket bestellen. Mondmaskers zijn verplicht in de overdekte ruimten en de afstandsregel dient gerespecteerd te worden. Bovendien werken musea vaak met een uitgestippelde route die bezoekers moeten volgen.