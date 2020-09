OVERZICHT. Storm Odette verdwijnt vandaag richting Frankrijk, maar laat heel wat schade achter LH RL HAA

27 september 2020

07u00 340 Stormweer Storm Odette heeft lelijk huisgehouden in Vlaanderen. Vooral de kust kreeg er stevig van langs, maar ook Oost-Vlaanderen werd getroffen. De brandweer kreeg al meer dan 2.000 meldingen binnen. Ook vannacht regende het nog fors en viel er op verschillende plekken veel regen uit de lucht. Vanmorgen blijft het nog even stormachtig aan de kust, maar in de loop van de dag verdwijnt Odette richting Frankrijk.



Na windsnelheden tot wel 115 kilometer per uur is storm Odette intussen uitgeraasd, maar aan de kust verwacht Dehenauw wel nog rukwinden tot 80 en plaatselijk 90 kilometer per uur. Vanmorgen nog begon een torenkraan gevaarlijk te tollen in Blankenberge. En Dehenauw verwacht ook nog heel wat regen. Zaterdag viel er in het hartje van Oost-Vlaanderen zo’n 75 millimeter regen per vierkante meter en daar komt vannacht nog heel wat bij.

De komende dagen wordt het wat rustiger en droger. Morgen kan er in het westen nog wat regen vallen, maar de dagen daarna blijft het droog.

Nummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Storm Odette heeft heel wat schade aangericht vrijdag en zaterdag. Een overzicht per provincie:

West-Vlaanderen

De staketsels, strekdammen en de Pier in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn sinds vrijdag afgesloten, aangezien er metershoge golven werden verwacht. De kustdiensten roepen op om niet op het strand te gaan wandelen. Er bestaat namelijk gevaar dat wandelaars geraakt worden door rondvliegend puin dat loskwam door het stormweer, zoals brokstukken van kapot gewaaide strandcabines.

Het verbod komt er in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren. Zij hebben het nu enorm druk met alle interventies Gouverneur Carl Decaluwé

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) verbood deze voormiddag al met onmiddellijke ingang alle brandingssporten zoals kitesurfen aan de kust. “Er liggen veel stukken van omgewaaide strandcabines op het strand en er staat een felle wind, die combinatie is erg gevaarlijk”, zei hij. “Het verbod komt er in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren. Zij hebben het nu enorm druk met alle interventies.”

Storm Odette toverde onder meer het strand van Knokke op sommige plaatsen om tot een slagveld. Strandbaruitbaters werden gedwongen om hun strandcabines uit te graven. Sommigen zetten daarbij zelfs een bulldozer in.

Bij de brandweer liepen in totaal al meer dan 2.000 meldingen binnen. In regio Brugge kwamen intussen al meer dan 1.000 oproepen binnen. In de meeste gevallen gaan de oproepen over weggewaaide dakbekleding of omgevallen bomen. Onder meer op het Walplein in Brugge viel een exemplaar op enkele geparkeerde wagens.

In de Vanderstichelenstraat in Blankenberge is een gevel ingestort op een bouwwerf van een woning die in afbraak was. De politie zette de straat af nadat ongeruste buurtbewoners hadden gesignaleerd dat de gevel aan het bewegen was. “Vijf minuten later stortte de muur in”, zegt commissaris Philip Denoyette. “Gewonden vielen er niet.”

Ook in Wenduine waren er vannacht heel wat problemen. Zo is een stuk van het plat dak van een klein flatgebouw in de Zeevillalaan weggewaaid. “Daardoor hebben we beslist om de bewoners te evacueren. 11 mensen vonden zelf onderdak, 4 anderen hebben we opgevangen met de gemeente. Het is afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen. Veel zal afhangen van het weer. Pas als de storm wat gaat liggen, kan alles afgedekt worden zoals het hoort”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele.

Odette gooit ook het kusttramverkeer in de war. Doordat het stormweer heel wat zand blaast op de tramsporen tussen Oostende en Middelkerke, kan de tram er momenteel niet doorrijden. Er worden pendelbussen ingezet tussen Oostende en Westende, maar ook deze moeten van de traditionele route afwijken omdat er te veel zand op de weg ligt.

De Lijn ondervindt overigens nog meer schade. Ondertussen zijn al twee lijnwinkels gesneuveld. Bij één lijnwinkel is het dak afgewaaid en op een andere is een boom gevallen.

Bekijk hier hoe storm Odette tekeergaat:



In Middelkerke raakte een arbeider uit Eernegem zwaargewond toen een gevel instortte. De man was bezig met metsen op de nieuwe verkaveling Ter Ede toen de nieuwe gevel van zo’n zes meter hoog instortte. Hij werd bevrijd door getuigen en naar het ziekenhuis overgebracht, bevestigt de lokale politie van Middelkerke.

Op het Mouchotteplein in Middelkerke zijn zaterdagmiddag 50 buurtbewoners geëvacueerd door een torenkraan die op hol geslagen was. “De kranen stonden in vrije stand, zodat ze mee bewogen met de wind”, verduidelijkt korpschef Frank Delva. “Ze begonnen echter iets te geweldig rond te draaien, waardoor de kettingen in elkaar dreigden te verstrikken.”

In de Dahlialaan in Oostduinkerke vielen drie grote bomen op het dak van een vakantievilla. Gelukkig was binnen niemand aanwezig.

Tijdens een interventie voor stormschade in Alveringem raakten drie brandweermannen gewond. Ze waren een omgewaaide boom aan het verzagen toen er plots een stuk afkraakte. Een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, maar er werden geen breuken vastgesteld.

Over de hele kust zouden zes wandelaars in het ziekenhuis zijn opgenomen nadat ze omver werden geblazen, waarvan twee in Nieuwpoort. “De slachtoffers liepen snijwonden op en moesten gehecht worden. Geen van de twee is er evenwel erg aan toe. Ik roep iedereen op om zo veel mogelijk binnen te blijven”, zegt Barbara Wyseure, noodplanningsambtenaar van Nieuwpoort.

Andere meldingen die bij de brandweer binnenliepen, gingen vooral over losgewaaide takken, dakpannen, tuinmeubilair en wegwaaiende werftoiletten.

Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen hebben verschillende brandweerkorpsen de handen vol. De spuitgasten moeten vooral uitrukken voor straten die blank staan, en bomen en versperringen op de weg. Voorlopig zijn er geen meldingen van gewonden.

Door de hevige regenval is wel het alarmpeil overschreden langs twee onbevaarbare waterlopen. Dat blijkt uit gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Waterweg. Op verschillende plaatsen viel er op 24 uur meer neerslag dan normaal in een maand en ook de komende uren worden er nog grote hoeveelheden verwacht. Het alarmpeil werd twee keer overschreden op het Beneden-Scheldebekken. Het gaat om de Molenbeek in Massemen, een deelgemeente van Wetteren, en aan de Durme in Lokeren.

De hulpverleningszone Centrum is druk in de weer met interventies in en rond Gent. “Het is heel druk. Er is heel veel wateroverlast en meldingen van takken op de baan en omgewaaide bomen”, zegt de brandweer. De hulpverleningszone Meetjesland kan ook nog geen details geven over het aantal oproepen. “Het is heel hectisch. Alle korpsen zijn buiten”, zeggen de hulpdiensten. Er vinden onder meer interventies plaats in Eeklo, Kaprijke, Lievegem en Maldegem.

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen meldt tussenkomsten in onder andere Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Oudenaarde. “We hebben een twintigtal oproepen momenteel. Er zijn geen gewonden gemeld en het is minder druk dan in andere zones”, klinkt het. De zone Zuid-Oost rukt onder meer uit in Aalst, Erpe-Mere en Lede.

In Oost-Vlaanderen zijn de waterpeilen sterk gestegen, maar voorlopig zijn er geen kritieke overstromingen. Wel liep vanochtend de Kwatrechtsteenweg onder water omdat de riolering de toevloed niet meer kon slikken. Brandweer en technische dienst kwamen ter plaatse.

In Gent moest de brandweer de belangrijkste winkelstraat Veldstraat even afsluiten na wateroverlast in Galeria Inno. Er was een afvoer verstopt op een plat dak en het water moest weggepompt worden, maar de situatie was snel onder controle.

In de Gentse deelgemeente Oostakker staat de Langerbruggestraat blank, net als andere straten rond Oostakker dorp waar grote wegenwerken plaatsvinden. Aan de Lievekaai in het centrum van Gent is één van de bekende treurwilgen afgebroken en in het water gevallen.

“We hebben sinds vrijdagavond al 150 interventies afgewerkt”, zegt woordvoerster Alisa Coessens van de hulpverleningszone Centrum. “Momenteel staan er nog een 35-tal open, maar er blijven er bij komen. Het gaat vooral om wateroverlast met ondergelopen kelders of dakgoten en regenpijpen die het water niet kunnen slikken. Er zijn ook omgevallen hekken en afgerukte dakpannen, maar de toestand is onder controle.”

Andere zones kunnen nog geen exacte cijfers geven over het aantal interventies, maar het aantal oproepen wordt op verschillende honderden geschat.

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is vanochtend rond 6.30 uur de bliksem ingeslagen bij een koppel in Elewijt (Zemst). De schade viel gelukkig al bij al mee, getuigen Diane en Lieyvin aan HLN. “Iedereen was fel geschrokken, en ik ben meteen naar boven gegaan”, vertelt Lieyvin. “Er was een brandgeur op de zolder, en er hing een nevel van rook. Maar gelukkig is er geen brand uitgeslagen.” Een paar brokstukken vielen neer op een wagen die buiten geparkeerd stond.

Brussel

Brussel blijft voorlopig gespaard van veel schade. Op een tiental kleinere interventies na bleef het heel rustig in het Brussels Gewest, laat woordvoerder Walter Derieuw weten. Drie ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten door een verstopte straatkolk, vier interventies voor waterinfiltraties en nog eens vijf voor diverse voorwerpen die aan het lot van Odette onderdanig waren: dat is voorlopig het bilan van het stormweer in Brussel.