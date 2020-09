OVERZICHT. Storm Odette houdt al lelijk huis aan de kust: arbeider zwaargewond nadat pas gemetste muur instort LH RL

26 september 2020

05u22 340 In Middelkerke is vrijdag een arbeider zwaargewond geraakt doordat een net gemetste muur omver is gewaaid. Ook op andere plekken aan de kust ging storm Odette, de eerste noemenswaardige najaarsstorm, hevig te keer, met onder andere ook een ingestorte gevel in Blankenberge. Het KMI waarschuwde gisteren voor krachtige tot zeer krachtige wind met rukwinden tot 130 kilometer per uur aan zee. “De storm zal tussen vrijdagmiddag en middernacht verder razen en zal hevige taferelen opleveren”, zegt weerman David Dehenauw.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden voor vrijdag rukwinden tot 130 kilometer per uur aangekondigd. De staketsels, strekdammen en de Pier in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn sinds vrijdag afgesloten, aangezien er metershoge golven werden verwacht. De brandweer kreeg intussen al meer dan honderd oproepen te verwerken over de hele kustlijn.



In de Vanderstichelenstraat in Blankenberge is een gevel ingestort op een bouwwerf van een woning die in afbraak was. De politie zette de straat af nadat ongeruste buurtbewoners hadden gesignaleerd dat de gevel aan het bewegen was. “Vijf minuten later stortte de muur in”, zegt commissaris Philip Denoyette. “Gewonden vielen er niet.”

Brandweerzone Westhoek kreeg voornamelijk uit de kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort meldingen van stormschade. Volgens de laatste cijfers deed die zone al een 70-tal interventies.

Bekijk hier hoe storm Odette tekeergaat:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zwaargewonde

In Middelkerke raakte een arbeider uit Eernegem zwaargewond toen een gevel instortte. De man was bezig met metsen op de nieuwe verkaveling Ter Ede toen de nieuwe gevel van zo’n zes meter hoog instortte. Hij werd bevrijd door getuigen en naar het ziekenhuis overgebracht, bevestigt de lokale politie van Middelkerke.



Over de hele kust zouden inmiddels al zes wandelaars in het ziekenhuis zijn opgenomen toen ze omver werden geblazen, waarvan twee in Nieuwpoort. “De slachtoffers liepen snijwonden op en moesten gehecht worden. Geen van de twee is er evenwel erg aan toe. Ik roep iedereen op om zo veel mogelijk binnen te blijven”, zegt Barbara Wyseure, noodplanningsambtenaar van Nieuwpoort.



Andere meldingen gingen vooral over losgewaaide takken, dakpannen, tuinmeubilair en wegwaaiende werftoiletten.

10 beaufort

Weerman David Dehenauw sprak vrijdag rond 18 uur van 10 Beaufort aan zee. Aan de Westhinder, een 30-tal kilometer in zee vanaf Nieuwpoort, was eerder vandaag al 9 beaufort opgetekend. Odette is officieel een Belgische storm. Het hoogtepunt van de eerste herfststorm wordt in het tweede deel van de avond verwacht en duurt de hele nacht, licht Dehenauw toe aan Belga. Aan de kust worden golven van 4 meter hoogte, of iets meer, verwacht. In de kustwateren op volle zee zijn dat golven van 5 tot 6 meter met pieken tot 8 meter.

9 Bft in de Belgische Noordzee : Odette is officieel een Belgische storm. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) liet donderdag weten dat de staketsels in Nieuwpoort en Blankenberge worden afgesloten vanaf vrijdagmiddag, net als de twee strekdammen in Oostende. “Van overstromingsgevaar is er geen sprake, aangezien het tijdens de storm geen springtij, maar wel doodtij zal zijn. Toch is er steeds kans op golfoverslag”, zegt Charlotte Devriendt van MDK. Ook de brandweerdiensten zetten zich schrap om uit te rukken.

De veerdiensten van Nieuwpoort en Oostende zullen wel hinder ondervinden van het stormweer.



Het MDK verwacht dat de hoge golven opnieuw kliffen zullen vormen op de stranden. Die zullen na de storm weer effen worden gemaakt. Ook zal er zand terechtkomen in de havengeulen van Blankenberge en Nieuwpoort. Dat zand zal weggebaggerd worden.

Het MDK voorspelt ook heel wat schade aan cabines die nog op het strand staan.

Nummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 omdat het KMI voor slecht weer waarschuwt. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Parken gesloten

Het stadsbestuur van Oostende heeft besloten om Sportpark De Schorre in Stene af te sluiten naar aanleiding van aangekondigde storm Odette. Het sportpark zal vanaf 15 uur tot en met zaterdag gesloten blijven door het te hoge risico op vallende takken of omvallende bomen door rukwinden.

De provincie West-Vlaanderen raadt af om provinciedomeinen te betreden vanaf vrijdagmiddag 15 uur en het Sterrenbos in Roeselare is gesloten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.