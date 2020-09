OVERZICHT. Stijging aantal nieuwe besmettingen blijft vertragen IB JV

28 september 2020

05u22

Bron: Belga, Sciensano 0 Tussen 18 en 24 september werden per dag gemiddeld 1.551,3 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 17 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Het aantal overlijdens steeg in die periode tot gemiddeld 4,4 per dag (+2 procent). Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



De stijging van het aantal nieuwe besmettingen vertraagt al enkele dagen. Zondag meldde Sciensano een stijging van het gemiddelde aantal besmettingen met 24 procent. Zaterdag ging het nog om een stijging met 40 procent, vrijdag was er sprake van een stijging met 48 procent.

Op donderdag 24 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn in ons land 1.554 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op woensdag 23 september, waren er dat nog 1.974, en op dinsdag 22 september 2.060.



Het aantal besmettingen van na 24 september is nog niet definitief, maar voor vrijdag 25 september staan er nu wel al 851 besmettingen in de tabellen, voor zaterdag 26 september gaat het voorlopig om 118. Die cijfers zullen de komende dagen nog oplopen.

In totaal werden nu al 112.803 besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

De incidentie per 100.000 inwoners steeg tussen 11 en 24 september tot 169,1 - dat is een stijging van 128 procent.



Het gemiddelde aantal coronatests dat per dag wordt uitgevoerd in België bedraagt 34.110, met een uitschieter van meer dan 46.000 tests vorige week woensdag. Sinds dinsdag daalt het aantal tests dat afgenomen wordt.



De positiviteitsratio ligt op 4,29 procent. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. De recente cijfers tonen dat de positiviteitsratio gestaag blijft toenemen. Een week eerder bedroeg die nog 3,76 procent.



In de periode van 21 tot 27 september werden er dagelijks gemiddeld 64 personen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 20.079 ziekenhuisopnames sinds het begin van de coronacrisis geregistreerd. Een week eerder lag het daggemiddelde op 45,3 opgenomen Covidpatiënten.

Gisteren werden 46 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag werden 51 personen met het coronavirus gehospitaliseerd. Vrijdag waren dat er nog 72 en donderdag 83, het hoogste dagcijfer sinds mei.



Zondag 27 september waren 654 bedden in de ziekenhuizen ingenomen door coronapatiënten, dat is een toename van 51 procent tegenover een week eerder toen dat er nog 432 waren. Ook het aantal patiënten die met Covid-19 op intensieve zorgen liggen is van 77 op een week tijd met drie kwart gestegen naar 135.



Lichte stijging in aantal overlijdens

Tussen 18 en 24 september overleden er gemiddeld 4,4 mensen door het coronavirus. Het gaat om een stijging met 2 procent. Hoewel het om een kleine stijging gaat, zien we een versnelling van het aantal nieuwe overlijdens. Zondag was er nog een stijging met 1,4 procent, zaterdag met 0,6 procent.



