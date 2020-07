OVERZICHT. Stijgende trend zet zich voort: gemiddeld 347 nieuwe besmettingen en 25 hospitalisaties per dag AW

30 juli 2020

07u14 39 Tussen 20 en 26 juli is het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land verder gestegen naar gemiddeld 347,1 besmettingen per dag. In vergelijking met een week eerder is dat een stijging van 77 procent. Dat blijkt uit de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal hospitalisaties neemt toe met gemiddeld 25 nieuwe ziekenhuisopnames per dag.

Het Belgisch gezondheidsinstituut wijst erop dat het enkele weken zal duren voordat het effect van de verstrengde coronamaatregelen op het aantal nieuwe infecties zichtbaar zal zijn. Tot dan zal het aantal gevallen blijven stijgen, meldt Sciensano.



Het gemiddelde aantal nieuwe infecties is inmiddels verder gestegen tot 347,1 (afgerond 347) per dag in de periode vanaf 20 juli tot en met 26 juli.



Op zondag 26 juli werden 178 positieve gevallen vastgesteld, op zaterdag 25 juli waren dat er nog 225. Mogelijk speelt daar een weekendeffect want vrijdag 24 juli bedroeg het aantal nieuwe infecties nog 486.



Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van ná 26 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog aangepast worden. Voor 27 en 28 juli werden er voorlopig 422 en 111 nieuwe besmettingen geregistreerd.



Voor heel het land zijn de voorbije twee weken per 100.000 inwoners 33,1 besmettingen vastgesteld. Eerder deze week lag dat getal voor die belangrijke parameter nog ruim onder de drempel van 30, op 26,9.



In totaal zijn er in ons land nu 67.335 besmettingen geteld, of 673 meer dan de 66.662 besmettingen die gisteren nog gemeld werden door Sciensano.



Het aantal ziekenhuisopnames is met 32 procent gestegen tot gemiddeld 25 hospitalisaties per dag in de periode vanaf 23 juli tot en met 29 juli. Het zevendaagse gemiddelde lag een week eerder nog op 13,6. Het totaal aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus bedraagt nu 18.196. Gisteren werden 33 nieuwe patiënten opgenomen, een dag eerder waren dat er nog 35: het hoogste cijfer sinds eind mei.



Er liggen momenteel 263 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 191 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 41 een week geleden naar 47 gisteren.



Wat betreft het aantal doden is er weer een daling opgetekend: -16 procent, naar dagelijks gemiddeld 2,3 overlijdens voor de periode vanaf 20 juli tot en met 26 juli. Een week eerder waren er nog gemiddeld 3 overlijdens per dag als gevolg van Covid-19.

In totaal overleden in ons land al 9.836 mensen aan het nieuwe coronavirus.



