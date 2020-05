OVERZICHT. Sportwedstrijden verboden tot 31 juli, winkelen met mondmasker aangeraden en meer sociaal contact: dit zijn de beslissingen van de Veiligheidsraad ttr

06 mei 2020

15u02 406 De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag opnieuw samengezeten om de coronamaatregelen te evalueren. Zo komt er vanaf komende zondag 10 mei, op Moederdag, een vorm van sociale versoepeling. Een overzicht van alle beslissingen.



Sociaal contact

Elk gezin mag vanaf zondag 10 mei vier vaste mensen van buiten het gezin ontvangen. “Die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan”, zegt promier Sophie Wilmès tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Minderjarige kinderen tellen mee in de groep van maximaal vier personen die bij een gezin op bezoek mogen gaan, zegt Wilmès als antwoord op een vraag. Het principe van wederkerigheid is daarbij wel essentieel: het moeten altijd de vier zelfde mensen zijn, en die mogen dus ook niet op hun beurt nog elk vier mensen ontvangen. “Anders is binnen de kortste keren de hele Belgische bevolking met elkaar in contact geweest”, verwoordde Vlaams minister-president Jan Jambon het.

“Thuis moet er ook fysieke afstand bewaard worden. Bij voorkeur moet men elkaar buiten zien in de tuin of op een terras”, aldus Wilmès. Er is geen bezoek toegestaan als er iemand ziek is. “Dit systeem maakt tracering nadien makkelijker, als iemand het coronavirus zou oplopen.” Wilmès vraagt ook bijzondere aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen.

Ook is het nog steeds mogelijk om twee dezelfde mensen te zien om buiten te wandelen of te sporten. “De allerjongsten mogen dat ook doen”, benadrukt Wilmès. “Als we willen vermijden dat de epidemie weer uit de hand loopt, is het belangrijk om deze regels te volgen”, klinkt het.

Winkels

De winkels mogen vanaf maandag 11 mei de deuren openen. “De heropening zal gebeuren met de inachtneming van enkele regels. “Net zoals in de supermarkten, zal er één klant worden toegelaten per tien vierkante meter voor maximaal 30 minuten”, verduidelijkt Wilmès. “Er zijn uitzonderingen voor kleinere winkels.”

Mensen wordt aangeraden om mond- en neusbescherming te dragen bij het winkelen, maar er is dus geen verplichting. Ook moeten de afstandsregels gerespecteerd worden. Het is belangrijk dat de heropening geen massa op de been brengt. “Daarom moet u uw boodschappen alleen doen, met uitzondering voor kinderen jonger dan 18 jaar. Zij mogen begeleid worden door een ouder. Ook mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden. “U wordt aangeraden om te winkelen in de buurt van uw huis of werkplek”, gaat Wilmès verder. Voor de werknemers moet een veilige werkomgeving worden gegarandeerd.

“We blijven rekenen op uw gezond verstand. Als het druk is op straat of in de winkel, keer dan op een ander moment terug.” Daarnaast moet er voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65, mensen die minder mobiel zijn en verzorgend personeel.

Markten blijven verboden, behalve voedingskramen als ze de toestemming van de lokale overheden krijgen.

Minister Nathalie Muylle (CD&V) zegt bij VTM NIEUWS dat bloemenwinkels fysiek niet kunnen openen op zondag 10 mei, op Moederdag. “Maar ze kunnen wel aan huis leveren”, klinkt het.

Horeca, sportwedstrijden en excursies

Excursies en toeristische activiteiten blijven eveneens verboden.

Bars, restaurants en cafés blijven gesloten.

Sportwedstrijden, zowel in de amateurklassen als professioneel, worden opgeschort tot en met 31 juli. Maar dat betekent niet dat ze op 1 augustus wel weer kunnen doorgaan, benadrukt Vlaams minister-president Jan Jambon bij VTM NIEUWS. Een beslissing over na 31 juli zal pas later genomen worden.

Ook blijft er een samenscholingsverbod gelden, meldt Wilmès. De lokale autoriteiten waken over de afstandsregels in de openbare ruimte. Verplaatsingen moeten beperkt blijven. Telewerk blijft de norm.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij elke verplaatsing met het openbaar vervoer. Ook moeten mensen een mondmasker dragen van zodra ze aan het station/de halte aankomen. Bovendien is het dragen van een mondmasker eveneens verplicht in de luchthavens.

Ook op scholen is het dragen van een mondmasker verplicht voor het personeel en alle leerlingen ouder dan 12 jaar. Het is ook sterk aanbevolen in winkels. In het algemeen wordt het aanbevolen in elke situatie waarin de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden. “Zelfs als u een masker draagt, moet u de veiligheidsafstand en de hygiënevoorschriften respecteren”, benadrukt Wilmès.

“Er zijn ook wegwerpmaskers te koop in de winkels. De overheid stelt alles in het werk om mondmaskers uit te delen aan de bevolking. In de voorraad zitten nu meer dan 40 miljoen maskers voor het gezondheidspersoneel en veiligheidspersoneel”, klinkt het.

Volgende fase

Er zijn nog geen beslissingen genomen over de volgende fases vanaf 18 mei. “We bekijken samen met de experten wat er mogelijk is bij onder meer de markten, musea, bibliotheken, dierentuinen. We onderzoeken ook of kappers en schoonheidscentra weer kunnen openen en of er meer mensen worden toegelaten bij huwelijksfeesten en begrafenissen”, aldus Wilmès

“Volgende woensdag zal er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad zijn”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon in VTM NIEUWS.

