OVERZICHT. Slechts 70 nieuwe coronabesmettingen, 31 nieuwe opnames en 17 overlijdens TT

03 juni 2020

10u55 24 De voorbije 24 uur zijn 31 nieuwe ziekenhuisopnames voor het coronavirus gerapporteerd. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen er 26 nieuwe opnames werden gemeld. In de ziekenhuizen zijn er momenteel nog 819 patiënten opgenomen, evenveel als gisteren. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt verder, nu met 6, na een stijging gisteren met 2. Er vielen 17 overlijdens te betreuren. Het aantal nieuwe besmettingen lag met 70 opnieuw wel lager na 98 gisteren, maar ook het aantal uitgevoerde testen was erg laag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De trend van het aantal nieuwe opnames neemt nu af met 4 tot 5 procent per dag. Het is ondertussen al van 22 mei geleden dat er nog meer dan 50 mensen per dag in de ziekenhuizen werden opgenomen. De drempel van 100 opnames dateert zelfs al van 8 mei. Op 29 maart kenden we de piek met 629 opnames in een dag tijd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal liggen er nu nog 819 patiënten in de ziekenhuizen, exact evenveel als gisteren. De algemene trend blijft dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april. In de cijfers zit vermoedelijk nog wel een deel van het weekendeffect, dat nog versterkt werd door de verlengde feestdag op Pinkstermaandag.

Vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er minder goed nieuws: daar liggen nu 172 patiënten, 6 meer dan dan gisteren. Ook hier speelt mogelijk nog het weekendeffect, waarbij er wel patiënten bijkomen, maar minder snel weer naar een gewone afdeling verhuizen op een zon- of feestdag. Op iets langere termijn van het zevendaags gemiddelde is er nog steeds een dalende trend van 5 procent per dag te zien. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden jammer genoeg ook opnieuw 17 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.522 (zwarte lijn). Van die 17 doden, overleden 11 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum.

In totaal werden al 15.959 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn), dat is een stijging van 25 in de voorbije 24 uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuisopnames blijven hoogst in West-Vlaanderen

Van de 31 nieuwe ziekenhuisopnames vonden er 8 plaats in Brussel en 7 in West-Vlaanderen, en minder in de andere provincies. Elke provincie kende de afgelopen twee weken wel een duidelijke daling.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De cijfers kunnen echter van dag tot dag erg verschillen, waardoor een zevendaags gemiddelde een betere trend aangeeft. Op onderstaande grafiek vergelijken we de opnames per provincie bovendien per miljoen inwoners om een betere vergelijking te kunnen maken.

West-Vlaanderen en Limburg toonden daarbij twee weken geleden even een opvallende stijging. De cijfers zijn de afgelopen weken wel gedaald, maar West-Vlaanderen blijft wel bovenaan met nu iets meer dan 6 opnames per miljoen inwoners. Limburg kent er nog 4,5 per miljoen inwoners, Brussel 4,13. In Waals- en Vlaams-Brabant ligt het cijfer onder de 1.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Weinig tests, weinig besmettingen

Er werden 70 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een van de laagste cijfers sinds het begin van de epidemie. Van hen wonen er 43 in Vlaanderen, 21 in Wallonië en 6 in Brussel. Er werden wel slechts 6.619 testen gemeld. Ook hier speelt wellicht het weekendeffect met de feestdag een rol. Gisteren ging het nog om 98 besmettingen op 8.000 testen. Mogelijk stijgen het aantal besmettingen en het aantal tests in de cijfers van morgen opnieuw.

Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 58.685.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.