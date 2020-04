OVERZICHT: Scholen en bedrijven weer open, mondmaskers verplicht op openbaar vervoer, maar nog niet thuis afspreken met vrienden Veiligheidsraad versoepelt coronamaatregelen vanaf 4 mei in verschillende fases KVDS

24 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vanmiddag samengezeten om de maatregelen te bespreken die de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen moeten gaan. Zoals verwacht komt er een versoepeling. Een overzicht.



Vóór de vergadering was de lockdown light van kracht tot 3 mei. Het rapport van de experten dat gisteren werd besproken, ging uit van een versoepeling in fasen en dat heeft de Veiligheidsraad gevolgd.

“We komen uit 7 weken van enorme opofferingen. Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken”, aldus premier Sophie Wilmès (MR). “Covid-19 is evenwel nog niet verdwenen. Het is nog erg aanwezig en gevaarlijk. Het is absoluut noodzakelijk dat de veiligheidsmaatregelen ook tijdens de afbouwfase worden nageleefd.”





De basisregels blijven dezelfde, benadrukt Wilmès: social distancing, een beperking op het aantal mensen die iedereen ontmoet, het wassen van de handen met zeep, het niezen in de elleboog en het gebruik van wegwerpzakdoeken. Wie symptomen heeft, moet thuisblijven. Mondmaskers zullen een cruciale rol spelen.

“Elke overgang van één fase naar een volgende zal verlopen via monitoring”, benadrukt ze. “Daardoor kunnen we bepalen of de verspreiding van het virus het toelaat naar een volgende fase over te gaan. De monitoring is onder meer gebaseerd op de verspreiding van het virus, het aantal ziekenhuisopnames en de verzadiging van de afdelingen intensieve zorg. De overgang van de ene fase naar de andere zal bevestigd worden één week voor de verwachte datum.”

Een overzicht van de nieuwe maatregelen en wanneer ze in gaan.

Scholen

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bereikte deze week een akkoord met de onderwijssector en zijn regionale collega's rond een voorstel om de scholen gradueel te heropenen vanaf 15 mei. De Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat de scholen vanaf maandag 18 mei gedeeltelijk weer open mogen, maar met de mogelijkheid om op vrijdag 15 mei al te proefdraaien. Dat bevestigt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar mogen weer vier dagen per week op de schoolbanken plaatsnemen, die van het 6de leerjaar twee volle of vier halve dagen per week en scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs een dag per week in het aso, twee dagen per week in het tso, kso en het 6de en 7de jaar bso. Na een week komt er een evaluatie met het oog op eventuele uitbreiding naar andere leerjaren.

Een deel van de leerlingen zal een deel van de week les krijgen in een vast klaslokaal. Groepen mogen maximaal 10 leerlingen groot zijn en iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Er moet minstens 4 vierkante meter per leerling zijn en er is ook extra aandacht voor het wassen van de handen.

De kleuterscholen gaan ten vroegste in juni open, maar er is wel opvang verzekerd. Ook voor ouders met niet-essentiële beroepen.

Winkels

Voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, krantenwinkels en apotheken waren al open, op 4 mei volgen stoffen- en fourniturenwinkels. Alle andere winkels mogen weer open vanaf 11 mei. Er gelden wel strikte voorwaarden.

Horeca en cultuur

Hotels blijven open, restaurants en bars blijven voorlopig dicht. Vanaf 18 mei wordt overwogen om de musea te openen. De eventuele heropening van restaurants en cafés is ten vroegste voor 8 juni.

Kleinere openluchtevenementen behoren ten vroegste vanaf 8 juni tot de mogelijkheden. Massa-evenementen blijven sowieso verboden tot en met 31 augustus.

Bedrijven

Bedrijven mogen de deuren openen op 4 mei. Ze moeten wel respect hebben voor de regels van social distancing en moeten indien nodig maatregelen nemen. Telewerken blijft de norm in de mate van het mogelijke.

Gezondheidszorg

Vanaf 4 mei zal op een geleidelijke en veilige manier de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg uitgebreid worden.

Sporten

We mochten tot nu toe alleen wandelen, lopen en fietsen, eventueel met één vriend of vriendin. Vanaf 4 mei mag je dat met twee vrienden of vriendinnen doen. Er worden dan ook andere sporten toegelaten, zolang ze in de open lucht gebeuren en er geen direct contact is met anderen. Zoals kajakken, tennis, vissen en golf.

Reizen en vrije tijd

Niet-essentiële reizen in binnen- en buitenland blijven na 4 mei verboden, maar vanaf 11 mei kunnen daguitstappen in het binnenland (eventueel naar tweede verblijven) overwogen worden. Eind mei zal een beslissing genomen worden over de zomerkampen van jeugdbewegingen, meerdaagse reizen in binnen- en buitenland en de eventuele opening van dierentuinen en pretparken. Dat zal ten vroegste voor 8 juni zijn.

Familie en vrienden

Het voorstel dat eerder deze week uitlekte om samenkomsten met tien vrienden toe te laten, heeft het niet gehaald. De mogelijkheid om vanaf 18 mei privébijeenkomsten te organiseren thuis, wordt wel bestudeerd. Er wordt ook bekeken of vanaf 18 mei huwelijken en begrafenissen in iets grotere kring plaats kunnen vinden.

Openbaar vervoer

De verschillende federale en regionale vervoersmaatschappijen (zoals De Lijn, SNCB, Tec en MIVB) zijn bezig hun aanbod progressief te vergroten om tegen 4 mei klaar te zijn. “Om grote drukte te vermijden, is het tijdens alle fases van de afbouw aanbevolen om je met eigen middelen te verplaatsen - dus te voet, op met de fiets of met de auto - om plaats te maken op bussen en trams voor de mensen die ze het meest nodig hebben. Het is ook aanbevolen om de piekuren te vermijden, tenzij het noodzakelijk is”, aldus Wilmès.

Mondmaskers

Mondmaskers worden vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen vanaf 12 jaar: trein, metro, tram en bus. Ze moeten gebruikt worden vanaf het moment dat je een station binnenstapt.

Elke burger zal minsten één gratis mondmasker krijgen van de overheid, en eventueel ook twee speciale filters om in zelfgemaakt mondmaskers te steken. Mondneusbedekking in stof spelen volgens Wilmès dan ook een sleutelrol in onze afbouwstrategie. “We weten dat ze het risico op besmetting beperken, ook al zijn ze op zich niet voldoende. Daarom raden wij het gebruik ervan sterk aan wanneer u zich in openbare ruimtes bevindt, en vooral wanneer de fysieke afstand niet kan worden gegarandeerd”, klinkt het.