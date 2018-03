OVERZICHT - Schietpartijen, brandstichtingen en nu ook spijkerbommen: Antwerpse drugsoorlog lijkt niet te stoppen Tommy Thijs Toon Verheijen

16 maart 2018

13u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 Of de twee spijkerbommen die vannacht ontploften in het Antwerpse district Deurne te linken zijn aan het drugsgeweld van de laatste maanden, wordt momenteel nog onderzocht. Maar het heeft er alle schijn van. Daarmee bereikt de drugsoorlog in en rond Antwerpen een nieuwe hoogtepunt. Het aantal schietincidenten en brandstichtingen lijkt stilaan niet meer bij te houden. Een overzicht.

Het Antwerpse stadsbestuur en de politie zeggen alles op alles te zetten om de escalerende drugsoorlog in de stad in te dijken. Het nieuwe Stroomplan dat enkele weken geleden werd voorgesteld voorziet daarvoor extra middelen en manschappen.

(Klik op de icoontjes op de kaart om meer details te zien)

• 23 november 2016: Brasschaat, Miksebaan

Een zakenman krijgt slaag, maar de daders vergisten zich. Doelwit was havenarbeider en drugssmokkelaar Thierry C, wiens woning een week later beschoten zal worden in het Nederlandse Putte.

• 30 november 2016: Putte (NL) net over grens met Stabroek

De woning van Thierry C., een bekende in het Antwerpse drugsmilieu, wordt beschoten.

• 19 december 2016: Borgerhout, Guldensporenstraat

Op 19 december 2016 wordt er geschoten op het huis van de familie van Mohamed E.H. in de Guldensporenstraat. De daders gooien ook een brandbom naar het huis, maar die belandt onder de auto van de 91-jarige buurman.

• 1 januari 2017: Antwerpen-Dam, Lange Lobroekstraat/Dijlestraat

De deur van een hoekhuis wordt doorzeefd. Mogelijk doelwit: Said E.B. Een week later volgt iets verderop in de Lange Lobroekstraat een brandstichting met een molotovcocktail, ook aan een huis van E.B. Saïd E.B. is gelinkt aan de drugsbende de Turtles.

• 8 januari 2017: Antwerpen-Dam, Lange Lobroekstraat

Een molotovcocktail zet de auto van een invalide vrouw en de woning van de familie E.B. in brand. Er worden schoten gelost.

• 22 februari 2017: Antwerpen-Dam, Rupelstraat

De woning van de familie van Nordin El.H. wordt drie keer beschoten.

• 25 februari 2017: Borgerhout, Guldensporenstraat

Op 25 februari 2017 wordt de woning van de familie van Mohamed E.H. 's nachts opnieuw beschoten, vermoedelijk met een kalasjnikov. Er worden dertien kogelhulzen gevonden.

• 26 februari 2017: Sint-Job-in-'t-Goor, Schotensteenweg

Het appartement waar Frank 'De Tank' V. woonde, wordt beschoten.

• 28 februari 2017: Antwerpen-Dam, Rupelstraat

Het rolluik van de familie E.H. wordt doorzeefd met twaalf kogels uit vermoedelijk een machinegeweer. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de woning wordt beschoten.

• 07 maart 2017: Antwerpen-Linkeroever

De geparkeerde auto van ex-dokwerker en pokerspeler Jorn R. - handlanger van Frank V. - wordt onder vuur genomen.

• 15 mei 2017: Ekeren, Geestenspoor

Onbekenden openen 's nachts het vuur op de woning van Gaya D.K., een havenarbeider. Die ontkent echter iets met het drugsmilieu te maken te hebben. “Het is niet omdat ik dokwerker ben dat mensen mij zomaar moeten linken aan de Antwerpse drugsoorlog.”

• 21 mei 2017: Berendrecht, Neerhoefstraat

Gangsters openen zaterdagnacht het vuur op de rijwoning van Mario D.B. in Berendrecht, een district van Antwerpen. Bij de buren gaat de gezinswagen in vlammen op. Speurders gaan uit van een mislukte afrekening binnen het drugsmilieu. In juli wordt in het Nederlandse Putte ook de woning van de vriendin van Mario D.B. beschoten.

• 16 juli 2017: Wilrijk, Michel Willemslaan

De woning van havenarbeider Paul Jensen wordt meerdere keren beschoten. Gangsters steken ook de auto van een buur in brand.

• 29 juli 2017: Putte (NL), Zuster Will van Hooijdonkstraat

De woning van de vriendin van Mario D.B., wiens huurhuis in Berendrecht in mei al is beschoten, wordt onder vuur genomen.

• 10 augustus 2017: Schoten, Braamstraat

Vlak bij zijn appartement wordt haventerminalplanner Marsin Y. neergeschoten met enkele kogels in zijn benen. Twee gangsters vluchten na vijf schoten weg. Het is al de tweede aanslag op Marsin Y. die op de containerterminal van DP World in de Antwerpse haven.

• 21 september 2017: Spijkenisse (NL)

Stefaan Bogaerts (55) uit Brasschaat wordt geliquideerd.

• 18 november 2017: Wilrijk, Boomsesteenweg

B.B. (29) wordt onder vuur genomen. Hij krijgt vijf kogels in het been.

• 22 december 2017: Kalmthout, Hertendreef

In de Hertendreef in Kalmthout wordt een auto in brand gestoken die naast een villa stond. Bovendien wordt de woning beschoten. Doelwit was wellicht Thierry C. De man is een bekende in het drugmilieu, werkte als dokwerker en wordt gesitueerd in de entourage van drugbaron ‘Frank De Tank’. Eind november 2016 werd zijn woning in Putte al eens beschoten.

• 30 december 2017: Rotterdam, Socratesstraat

De 29-jarige Samir El B. uit Deurne wordt op straat neergekogeld.

• 4 januari 2018: Schilde, Turnhoutsebaan

In de nacht van 3 op 4 januari 2018 wordt een appartementsgebouw op de Turnhoutsebaan in Schilde onder vuur genomen. Een kogel belandt in de kinderkamer van een baby van amper 1 jaar oud. Het jonge gezin duikt na de schietpartij onder, bewoner Gianni B. zegt niets met het drugsmilieu te maken te hebben.

• 10 januari 2018: Wilrijk, Keizershoevestraat

Na een nochtans anonieme getuigenis in het VRT-programma 'Pano' wordt een 26-jarige drugsdealer neergeschoten in Wilrijk, voor de ogen van zijn 2-jarige zoontje. De 26-jarige T. kwam rond 20.30 uur thuis en werd onmiddellijk onder vuur genomen. Het slachtoffer kreeg een schot in het linkerbeen, een schampschot in het rechterbeen en een schot in de rechteronderarm.

• 19 februari 2018: Deurne, Knyffstraat/De Sevillastraat

In de buurt van het Arena-zwembad in Deurne wordt op een zondagavond een 26-jarige man gewond bij een schietpartij. Hij wordt in de buik geraakt. De schietpartij heeft mogelijk te maken met een geschil in het drugsmilieu. Het zwembad ligt niet ver van de straat waar een paar weken eerder pamfletten opdoken met daarop enkele namen en de boodschap “Dood aan informanten”.

• 24 februari 2018: Borgerhout, Kattenberg

In de nacht van 23 op 24 februari 2018 worden er minstens negen kogels afgevuurd op een appartementsgebouw in hartje Borgerhout. In het flatgebouw woonde tot voor kort nog Nasserdine T., een lid van de Turtlebende. De man gaf zich in november aan in het kader van een drugsonderzoek, vermoedelijk omdat hij zich daar veiliger voelde dan op straat.

16 maart 2018: Deurne, Van Heystveltstraat

Er gaan twee explosieven af aan een woning in de Van Heystveltstraat in het Antwerpse district Deurne. Daarbij raken een vijftiental auto’s beschadigd, net als enkele gevels en ramen van woningen in de straat. Gewonden vallen er niet. De link met het drugsmilieu wordt nog onderzocht.