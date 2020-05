OVERZICHT. Recorddaling op intensieve zorg, ook minder nieuwe overlijdens, maar meer dan 600 nieuwe besmettingen TT

07 mei 2020

11u10 30 Er liggen momenteel nog 538 corona-patiënten op de afdelingen intensieve zorg, een daling van 116. Nooit eerder zakte dat cijfer zo fel. In de ziekenhuizen werden 98 nieuwe patiënten opgenomen, waarmee dat belangrijke cijfer opnieuw onder de honderd duikt. Ook mochten heel wat mensen het ziekenhuis verlaten: 244. Er werden opnieuw minder overlijdens gemeld: 80 tegenover 110 gisteren, waarvan 37 in de ziekenhuizen. Het aantal besmettingen stijgt wel weer fors met 639.



Gisteren werden er nog 116 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, met 98 vandaag kennen we dus opnieuw een daling en gaan we weer onder de honderd. Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames is een van de belangrijkste indicatoren van de situatie van de corona-epidemie.



Door het hoge aantal ontslagen zijn nu in totaal nog 2.688 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 2.849. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten, dat cijfer is nu dus bijna gehalveerd. De daling op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 538 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). Er worden 357 patiënten beademd, een daling van 10.



Er werden 80 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 110 gisteren. Daarvan stierven 40 mensen in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 9 in Brussel. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.415 (zwarte lijn).



Met de 244 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 12.980 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



Meer besmettingen

Er zijn ook 639 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat wel een forse stijging is tegenover gisteren (272) en het hoogste cijfer sinds 30 april. Van die 639 wonen er 374 in Vlaanderen, 157 in Wallonië en 101 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 7 gevallen. Er werden 19.149 tests afgenomen, tegenover 17.982 gisteren.

In totaal zijn er nu officieel meer dan 50.000 mensen in ons land besmet geraakt met het virus (51.420), al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.



Wat weten we over de overlijdens?

Van de 80 nieuwe doden overleden 37 mensen in het ziekenhuis en 43 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 74 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 8.415 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (19 procent) als vermoedelijke (81 procent) gevallen.



