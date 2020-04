OVERZICHT. Recorddaling op intensieve zorg, maar opnieuw meer dan 4.000 patiënten in ziekenhuizen Tommy Thijs

29 april 2020

11u11 104 In de Belgische ziekenhuizen liggen op dit moment nog 4.050 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19, opnieuw een stijging tegenover gisteren. Op de afdelingen intensieve zorg evolueert de situatie wel in gunstigere zin, daar liggen nu nog 797 patiënten, een daling van 79, wat een record is. 174 nieuwe patiënten werden opgenomen in de ziekenhuizen, 340 werden er ontslagen. Er zijn de afgelopen 24 uur wel opnieuw 170 doden gemeld, waarvan 69 in de ziekenhuizen en 98 in de woonzorgcentra.

In totaal zijn nu 4.050 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek), een nieuwe stijging van 74. Gisteren steeg het aantal bezette bedden nog licht met 8.

Er liggen nog 797 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), een daling van 79, wat een record is. Een dag eerder ging het nog om een daling van 27 patiënten. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg.



In totaal werden er 170 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 134 een dag eerder. Van de 170 nieuwe overlijdens stierven 69 mensen in de ziekenhuizen en 98 in de woonzorgcentra. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 7.501 (zwarte lijn).



Sinds 15 maart zijn 11.283 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).

Er werden de afgelopen 24 uur ook 525 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 122 meer dan gisteren. In totaal zijn er nu officieel 47.859 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting. De interfederale woordvoerders concluderen naar aanleiding van de cijfers dat het aantal bevestigde besmette personen in ons land dus nog steeds toeneemt. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog, benadrukken ze. Het is volgens de experts dus zaak om vol te houden en zeker de algemene maatregelen op te volgen.



Het cijfer van 174 nieuwe patiënten is weliswaar iets hoger dan gisteren (123) en maandag (127), maar de cijfers op woensdag zijn door het weekendeffect dat op dat moment niet meer speelt altijd hoger, zoals op onderstaande grafiek te zien is. De voorbije weken tekent er zich wel duidelijk een neerwaartse trend af. Volgens viroloog Marc Van Ranst zou het aantal nieuwe opnames enkele dagen op rij onder de 100 moeten blijven om de winkels op 11 mei effectief te kunnen heropenen.



Wat weten we over de overlijdens?

Terwijl de situatie in de ziekenhuizen verbetert, blijft de druk op de woonzorgcentra hoog. Van het totale aantal van 7.501 doden, vielen er tot nu toe 3.988 in een woonzorgcentrum, 3.419 in het ziekenhuis.

Van de 170 nieuwe overlijdens stierven 98 mensen in een woonzorgcentrum. In 73 procent van die overlijdens gaat het om een bevestigde besmetting. In de ziekenhuizen werden 69 overlijdens gemeld. Er stierven 3 mensen thuis of elders.



Het aantal doden op onderstaande grafiek wordt weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt 12 april voorlopig de ‘dodelijkste dag’, met tot nu toe 340 overlijdens op 24 uur tijd. De lagere cijfers van de laatste dagen willen niet per se zeggen dat er dan minder mensen zijn overleden, maar zijn normaal door de vertraging in de rapportage. Van gisteren zijn er voorlopig 14 overlijdens bekend. Toch lijkt er zich stilaan een dalende trend af te tekenen.



De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 65 jaar. Jongere dodelijke slachtoffers blijven uitzonderingen. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe 21 doden.



In totaal stierven er tot nu toe 3.694 mensen in Vlaanderen, 1.148 in Brussel, en 2.641 in Wallonië.



