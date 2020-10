OVERZICHT. Piekdagen rond 3.000 nieuwe besmettingen, dagrecord bijgesteld naar 3.133 IB JV

05 oktober 2020

05u40

Bron: Belga, Sciensano 22 Tussen 25 september en 1 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.103,3 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt deze ochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 32 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen blijft sneller toenemen. Ten opzichte van een week eerder is er een stijging van 32 procent. Gisteren meldde Sciensano een stijging van 20 procent, eergisteren was dat nog 12 procent en vrijdag 8 procent.

Volgens de laatste bekende dagcijfers zijn er op donderdag 1 oktober 2.912 besmettingen vastgesteld. Op woensdag 30 september is er een - inmiddels bijgesteld - dagrecord van 3.133 genoteerd. Daarmee gaat dat aantal voor het eerst ook over de kaap van 3.000. Dat aantal werd nooit gehaald tijdens de eerste uitbraak in het voorjaar. Het vorige trieste record werd een dag eerder nog maar gevestigd: op dinsdag 29 september, met 2.941 nieuwe bevestigde besmettingen. Maandag waren er 2.777 nieuwe gevallen. Voor het op drie na hoogste cijfer moeten we terug naar 10 april, toen er 2.336 nieuwe coronabesmettingen werden vastgesteld. Er werd in die periode wel veel minder getest dan vandaag.

De cijfers van na donderdag 1 oktober zijn niet definitief en zullen de komende dagen nog worden aangevuld. Voorlopig gaat het voor vrijdag 2 oktober al om 1.737 besmettingen en voor zaterdag 3 oktober om 230 bevestigde gevallen.

Tests

Het aantal staalafnames bleef stabiel en van alle testen bleek 6,7 procent positief te zijn, waarmee de positiviteitsratio nog altijd in stijgende lijn zit.

Alles samen testten sinds het begin van de pandemie in ons land al 130.235 mensen positief op Covid-19.

Ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen werden de laatste week gemiddeld elke dag 77,3 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is een stijging van bijna 21 procent.

Volgens de meest recente cijfers zijn 866 bedden ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 186 intensieve zorgen nodig hebben.

Overlijdens

Zo’n 10.064 personen zijn in België aan het virus bezweken. Tussen 25 september en 1 oktober stierven dagelijks gemiddeld 9,4 mensen aan het virus. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een week eerder.

