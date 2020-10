OVERZICHT. Opnieuw tal van meldingen van besmettingen in Vlaamse woonzorgcentra Redactie

10 oktober 2020

14u45 34 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de woonzorgcentra neemt weer toe. In de Vlaamse woonzorgcentra is het aantal besmettingen op één week tijd bijna verdubbeld, zo bleek gisteren uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid . Ook vandaag worden nieuwe besmettingen gemeld in woonzorgcentra, onder meer in Machelen, Sint-Lievens-Houtem, Lebbeke en Steenokkerzeel. Een overzicht.

Het nieuws over de nieuwe besmettingen in woonzorgcentra werd gisteren gemeld tijdens de persconferentie over het coronavirus. De situatie is evenwel nog niet zo erg als tijdens de eerste coronagolf. Toen bleef slechts tien procent van de woonzorgcentra gespaard van Covid-19. “Toch neemt het aantal infecties overal toe”, zei viroloog Steven Van Gucht.



In Vlaanderen waren er gisteren 429 bevestigde en vermoede besmettingen bij bewoners, een week geleden waren dat er nog 226. In woonzorgcentra in Lokeren en Borgerhout wint het virus opnieuw aan kracht, schreven we gisteren. Ook vandaag worden nieuwe besmettingen in woonzorgcentra gemeld.

Zo is woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem in lockdown gegaan door een uitbraak. “Er zijn op dit moment 36 bevestigde besmettingen onder de collega’s en geregistreerde mantelzorgers. We wachten nog altijd op 40 testresultaten. Daarom hebben we al het bezoek opgeschort. Enkel mantelzorgers die negatief hebben getest, mogen het woonzorgcentrum nog binnen”, laat directeur Katrien Eeckhout weten.

Ook in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen stijgt het aantal besmettingen. Dinsdag waren het nog tien bewoners en twee personeelsleden, nu staat de teller op veertien bewoners. In Steenokkerzeel testte dan weer een koppel, waarvan beiden werkzaam zijn in een woonzorgcentrum, positief. Maandag ondergaan alle teamleden en de bewoners een test.



In Lebbeke hield OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken het tijdens de eerste golf coronavrij, nu heeft het virus toch zijn weg binnen de muren gevonden. Zeven bewoners van het woonzorgcentrum en elf medewerkers testten positief op Covid-19. “Dit is een schok voor alle bewoners en personeel”, klinkt het.

Wat met personeel dat positief test?

“Zorgverleners kunnen alleen bij hoge uitzondering aan de slag blijven en diensten moeten bewijzen dat ze hen nodig hebben.” Dat zegt Jan Mortier (ACV Openbare Diensten) vandaag aan De Standaard. “Wij hebben nog geen signalen gekregen dat dat problemen oplevert. Vorige week hebben we wel in beperkte mate gehoord dat personeelsleden van woonzorgcentra die positief hadden getest en asymptomatisch waren, moesten blijven voortwerken. In de eerste golf gold ook voor die categorie een uitzondering. Maar in de huidige omstandigheden vinden wij dat dat niet kan. Wie positief test, moet thuisblijven.”