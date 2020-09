OVERZICHT. Opnieuw meer dan 500 patiënten in ziekenhuizen, bijna 100 op intensieve zorgen Ook lichte stijging bij overlijdens TT

23 september 2020

05u42 64 Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen blijft zoals verwacht verder toenemen. Vandaag meldt gezondheidsinstituut Sciensano gemiddeld 53 ziekenhuisopnames per dag in de periode tussen 15 en 21 september. Dat zijn er 20 meer dan in de vorige zevendaagse periode. In totaal liggen nu 505 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 94 op intensieve zorgen. Het aantal besmettingen blijft ook verder stijgen en voor het eerst sinds lang nemen de overlijdens weer licht toe.



Tussen 13 en 19 september werden in ons land gemiddelde elke dag 1.374 besmettingen gemeld, of 60 procent meer dan in de week daarvoor. Tussen 6 en 19 september bedroeg de besmettingsgraad 136 per 100.000 inwoners, of een stijging met 132 procent. In totaal zijn er in ons land al meer dan 105.000 besmettingen geteld.

Op zaterdag 19 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 718 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op vrijdag 18 september, waren er dat nog 1.623, en op donderdag 17 september 1.710. Opvallend is dat het dagcijfer van woensdag 16 september, nu al een week geleden, ondertussen nog fors is bijgewerkt naar 1.932 besmettingen.



Het aantal besmettingen van na 19 september is nog niet definitief, maar voor zondag 20 september staan er nu wel al 365 besmettingen in de tabellen, voor maandag 21 september gaat het voorlopig om 233. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.



Tests

Het aantal tests dat elke dag wordt uitgevoerd in België lijkt ondertussen te stabiliseren tot ongeveer 35.000, met een uitschieter van meer dan 46.000 tests vorige week woensdag.



Dat stijgend aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’ die blijft toenemen. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het cijfer ondertussen verder is gestegen naar 3,89 procent. Gisteren was dat 3,532procent, het hoogste sinds eind april toen er nog veel minder getest werd.



Ziekenhuizen

Elke dag worden nu gemiddeld 53 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, een cijfer dat nu al weken blijft stijgen. Gisteren, dinsdag, werden 69 nieuwe patiënten opgenomen, en dat is het hoogste dagcijfer sinds midden mei. 22 opnames kwamen uit Brussel, 11 uit Oost-Vlaanderen en 10 uit Antwerpen.



In de ziekenhuizen is nu opnieuw de kaap van 500 opgenomen patiënten gerond, terwijl we nog maar vier dagen geleden over de 400 gingen. Op het laagste punt begin september waren er nog maar een 200-tal patiënten opgenomen. Ook de bezetting op de afdelingen intensieve zorg neemt toe en nadert weer de honderd: vandaag gaat het om 94 patiënten.



Overlijdens

Ook bij de overlijdens tot slot valt er voor het eerst sinds de kleine opflakkering midden augustus - ook als gevolg van de aanhoudende hittegolf - een stijging op te tekenen, naar gemiddeld 3,3 overlijdens per dag nu. Op het laatste dagcijfer, 19 september, vielen er 7 overlijdens te betreuren.

Er zijn in ons land nu 9.955 overlijdens geteld door het coronavirus.



