OVERZICHT. Opnieuw meer dan 100 ziekenhuisopnames en overlijdens, bijna 600 nieuwe besmettingen TT

08 mei 2020

11u18 82 Er zijn de afgelopen 24 uur 591 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. Dat zijn er licht minder dan gisteren, toen er een opvallende stijging te zien was naar 639, al lag dat volgens virologen vooral aan een bredere teststrategie. In de ziekenhuizen werden 108 nieuwe patiënten opgenomen, iets meer dan gisteren, maar de totale bezetting in de ziekenhuizen daalt wel verder. Ook op intensieve zorg daalde de bezetting met 34 tot 508. Jammer genoeg vielen er opnieuw 107 overlijdens te noteren.



Gisteren werden er nog 98 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, met 108 vandaag stijgen we dus weer boven de honderd. Wetenschappelijk instituut Sciensano wijst er wel op dat de trend dalend blijft: het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 96 nieuwe opnames per dag. Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames is een van de belangrijkste indicatoren van de situatie van de corona-epidemie.



Met 221 ontslagen in de ziekenhuizen en 108 nieuwe opnames zijn nu in totaal nog 2.555 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 2.688. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten. De daling op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 508 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). Er moeten 339 patiënten beademd worden, een daling van 20.



Er werden 107 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 80 gisteren. Daarvan stierven 46 mensen in Vlaanderen, 29 in Wallonië en 32 in Brussel. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.521 (zwarte lijn). Sciensano wijst ook hier op een dalend zevendaags gemiddelde, dat nu op 88 ligt.



Met de 221 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.201 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



Er zijn ook 591 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat een lichte daling is tegenover gisteren (639). Volgens viroloog Steven Van Gucht was die plotse stijging gisteren mogelijk te wijten aan een bredere teststrategie die sinds maandag is ingevoerd en toen pas in de cijfers doorschemerde. Ook hier benadrukt Sciensano de dalende trend, met een zevendaags gemiddelde van 391 momenteel.

Van de 591 nieuwe besmette personen wonen er 362 in Vlaanderen, 143 in Wallonië en 57 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 29 gevallen. Er werden 21.908 tests gerapporteerd, tegenover 19.149 gisteren. In totaal zijn al meer dan 515.000 tests afgenomen.

Wat weten we over de overlijdens?

Van de 107 nieuwe doden overleden 39 mensen in het ziekenhuis en 63 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 52 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 8.521 overleden personen, overleed 47 procent in het ziekenhuis, 52 procent in een woonzorgcentrum. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (20 procent) als vermoedelijke (80 procent) gevallen.



Onderstaande grafiek toont de overlijdens volgens werkelijke sterfdatum, en dus niet volgens de rapportering. Van de laatste dagen zijn nog niet alle gegevens bekend, en gaat het dus om een onderschatting. Toch is een dalende trend duidelijk merkbaar, na de piek op 12 april met 346 overlijdens door het coronavirus.



De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers zijn 75-plussers. Het hoge aantal doden waarvan de leeftijd en het geslacht onbekend is, komt uit de Vlaamse woonzorgcentra, waarover die gegevens niet zijn doorgegeven aan Sciensano.



