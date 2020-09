OVERZICHT. Opnieuw gemiddeld meer dan 600 nieuwe besmettingen per dag, stijging met liefst 38 procent KV ADN

13 september 2020

05u10

Bron: Belga, Sciensano 0 Tussen 3 september en 9 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 636,3. Dat is een stijging met liefst 38 procent tegenover de week voordien. Het aantal besmettingen komt daarmee dus ook opnieuw boven de 600 gemiddeld per dag. Dat blijkt zondag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. De nieuwe stijging met 38 procent tot gemiddeld 636,3 nieuwe gevallen bevestigt die trend.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 9 september is dus nog niet definitief. Voor donderdag 10 september staan er nu al 646 besmettingen in de tabellen, voor vrijdag 11 september gaat het voorlopig om 116. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



In ons land zijn er momenteel 66,9 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (+16 pct). Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt nu uit op 92.478 gevallen.



Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is gestegen: naar 23,7 opnames per dag in de periode van 6 tot 12 september.



Op 12 september werden 260 (+6) ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten. Daarvan liggen er 68 (+1) op intensieve zorgen. In totaal zijn in ons land 19.273 mensen opgenomen wegens Covid-19.



Het aantal doden lijkt niet langer te dalen en blijft nu hangen rond 2,6 per dag. Het totale aantal dodelijke slachtoffers in België staat nu op 9.923.



