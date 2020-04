OVERZICHT. Opnieuw daling aantal ziekenhuisopnames, 134 nieuwe overlijdens HLA

28 april 2020

11u18 0 Er zijn de afgelopen 24 uur 134 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal nu op 7.331 doden brengt. Van de 134 overlijdens stierven 67 mensen in de ziekenhuizen en 64 in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt opnieuw, met 123 nieuwe patiënten, al speelt hier waarschijnlijk nog steeds het weekendeffect. Gisteren werden 127 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg blijft stabiel, er liggen nog 876 personen, 566 van hen moeten beademd worden.



In de ziekenhuizen zijn 123 nieuwe patiënten opgenomen, blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Dat zijn er opnieuw minder dan gisteren, toen het laagste aantal nieuwe opnames sinds 18 maart werden gerapporteerd. Mogelijk speelt het weekendeffect nog steeds een rol en zullen we de komende dagen opnieuw een stijging van het aantal opnames zien. De voorbije weken tekent er zich wel duidelijk een neerwaartse trend af. Volgens viroloog Marc Van Ranst zou het aantal nieuwe opnames enkele dagen op rij onder de 100 moeten blijven om de winkels op 11 mei effectief te kunnen heropenen.



Op onderstaande grafiek is te zien dat er de afgelopen weken telkens een daling is op maandag en dinsdag, als gevolg van onderrapportering in het weekend.



Tegelijkertijd werden 65 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen. In totaal zijn nu 3.976 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek), een lichte stijging van 8. Gisteren steeg het aantal bezette bedden licht met 11.



Er liggen 876 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), een daling van 27. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 12 patiënten. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg. Momenteel worden 566 mensen beademd.



In totaal werden er 134 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 113 een dag eerder. Van de 134 nieuwe overlijdens stierven 67 mensen in de ziekenhuizen en 64 in de woonzorgcentra. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 7.331 (zwarte lijn).

Sinds 15 maart zijn 10.943 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).



Er werden de afgelopen 24 uur ook 647 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 94 meer dan gisteren, maar ook hier speelt waarschijnlijk nog steeds het weekendeffect. In totaal zijn er nu officieel 47.334 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen over het algemeen dalen. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de bezetting op de afdelingen intensieve zorg.



Wat weten we over de overlijdens?

Terwijl de situatie in de ziekenhuizen verder daalt, blijft de druk op de woonzorgcentra hoog. Van het totale aantal van 7.331 doden, vielen er tot nu toe 3.899 in een woonzorgcentrum, 3.350 in het ziekenhuis.

Van de 134 nieuwe overlijdens stierven 64 mensen in een woonzorgcentrum. In 80 procent van die overlijdens gaat het om een bevestigde besmetting. In de ziekenhuizen werden 67 overlijdens gemeld. 3 mensen stierven thuis of elders.



